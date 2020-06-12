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Газета.ru

Кризис не помеха: в НАТО призвали увеличивать военные расходы

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Источник изображения: gazeta.ru

«Угрозы» остались: генсек НАТО призвал наращивать оборонные расходы

Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, страны НАТО должны продолжать увеличивать свои военные расходы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Члены организации в 2014 году взяли на себя обязательство довести свои военные расходы до уровня 2% от ВВП.

Страны Североатлантического альянса должны продолжать повышать оборонные расходы до уровня 2% ВВП даже в условиях экономического кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt.

"Я вижу, что в странах НАТО сокращается конъюнктура, я знаю, что нужно повышать траты во многих отраслях, чтобы противостоять этому. Проблема лишь в том, что никуда не исчезли угрозы и вызовы в области безопасности, которые существовали до пандемии", - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, Россия продолжает вооружаться, баланс сил смещается из-за подъема Китая, а террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) вновь пытается завоевать территорию в Сирии и Ираке.

"Именно поэтому нам нужно продолжать в достаточной степени инвестировать в нашу безопасность", - обратил внимание генсек альянса.

Он признал, что не видит непосредственной угрозы для кого-либо из союзников, исходящей от России. Его обеспокоенность вызывает то, что РФ очень много инвестирует в военную модернизацию.

Как отмечается в опубликованном 27 апреля докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков, в 2019 году был отмечен самый большой глобальный объем военных ассигнований за последнее десятилетие - он составил $1,917 трлн. Это на 3,6% больше, чем за 2018 год, указано в докладе.

Топ-5 стран с наибольшими военными расходами составляют США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. На них, по информации экспертов, приходится 62% общего объема военных затрат в мире. Вслед за ними в списке идут Франция, Германия, Великобритания, Япония и Южная Корея.

В прошлом году совокупные военные расходы всего мира составили 2,2% глобального ВВП. «В 2019 году глобальные военные расходы были на 7,2% больше, чем в 2010 году, что указывает на тенденцию последнего десятилетия к их наращиванию. Это самый высокий показатель после мирового финансового кризиса 2008 года, который, возможно, знаменует пик этих расходов», - констатировал научный сотрудник SIPRI доктор Нан Тьян.

Россия вернулась в эту пятерку после 2018 года, когда она заняла шестую строку в мировом рейтинге.

Тогда военный бюджет страны составил $61,4 млрд, и РФ впервые с 2006 года не вошла в топ-5. Это было связано с тем, что в 2017-2018 годах у страны был курс на сокращение военных расходов. За год до этого Россия заняла четвертую позицию: военные траты возросли на 4,5% и были равны $65,1 млрд - 3,9% ВВП.

«Нагрузка российских военных расходов, равных 3,9% ВВП, была в 2019 году одной из самых высоких в Европе. Снижение военных расходов в Саудовской Аравии (-16%) и увеличение расходов в России (4,5%) привело к тому, что Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году, а сама Саудовская Аравия опустилась с третьей позиции на пятую. В 2019 году Россия увеличила расходы на обеспечение деятельности Вооруженных Сил РФ, деятельности войск национальной гвардии, а также наблюдался рост «прочих расходов Министерства обороны» (на социальную поддержку служащих и их семей и так далее)», - говорила ТАСС научный сотрудник SIPRI Александра Куимова.

Что касается НАТО, там придерживаются курса на увеличение военных расходов каждого государства организации до отметки выше 2% от ВВП.

Такое обязательство члены альянса приняли на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года. Они решили, что к такому результату нужно будет прийти в течение десяти лет.

Президент США Дональд Трамп нередко выступает с критикой членов НАТО за то, что они тратят недостаточно средств на коллективную оборону. На саммите альянса в 2018 году Трамп поставил вопрос о военных расходах особенно остро. «Вы должны начать платить по своим счетам, Соединенные Штаты не собираются заботиться обо всем. Мы платим примерно от 70% до 90%, чтобы защитить Европу, и это нормально», - подчеркнул он. Несмотря на это, ЕС «делает невозможным [для американских компаний] вести бизнес» в Европе, констатировал глава США.


Кристина Сизова

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