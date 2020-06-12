Балтийский флот поднял авиацию в ответ на учения НАТО

Истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24 морской авиации Балтийского флота отработали нанесение ударов по надводным целям. Тренировка прошла в ответ на начавшиеся морские учения НАТО BALTOPS 2020, в ней приняли участие более 10 самолетов.

- Под прикрытием звена истребителей Су-27 экипажи выполнили полеты в заданный квадрат для разведки надводной обстановки, а затем выполнили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд надводных кораблей противника, - сообщили "Интерфаксу" в штабе флота. Там отметили, что тренировка была организована в ответ на появление у российских границ эскадры НАТО.

Маневры ВМС Североатлантического альянса на Балтике начались 7 июня, в них принимают участие 29 кораблей, столько же самолетов и вертолетов, около трех тысяч военных из 17 стран-участников НАТО, а также партнеров альянса, Швеции и Финляндии. В связи с пандемией COVID-19 учения проходят только на море.

Балтийский флот взял маневры НАТО под наблюдение.

Антон Валагин