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Российская газета

Балтийский флот поднял авиацию в ответ на учения НАТО

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Источник изображения: Минобороны РФ/РИА Новости

Истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24 морской авиации Балтийского флота отработали нанесение ударов по надводным целям. Тренировка прошла в ответ на начавшиеся морские учения НАТО BALTOPS 2020, в ней приняли участие более 10 самолетов.

- Под прикрытием звена истребителей Су-27 экипажи выполнили полеты в заданный квадрат для разведки надводной обстановки, а затем выполнили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд надводных кораблей противника, - сообщили "Интерфаксу" в штабе флота. Там отметили, что тренировка была организована в ответ на появление у российских границ эскадры НАТО.

Маневры ВМС Североатлантического альянса на Балтике начались 7 июня, в них принимают участие 29 кораблей, столько же самолетов и вертолетов, около трех тысяч военных из 17 стран-участников НАТО, а также партнеров альянса, Швеции и Финляндии. В связи с пандемией COVID-19 учения проходят только на море.

Балтийский флот взял маневры НАТО под наблюдение.


Антон Валагин

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Финляндия
Швеция
Продукция
Су-24
Су-27
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Военные учения
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