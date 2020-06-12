Индия добивается отвода 10 тысяч китайских военных от своих границ

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10-тысячная группировка Народно-освободительной армии Китая, расположенная в непосредственной близости от границ с Индией, имеет на вооружении тяжелую артиллерию, танки и боевые машины пехоты. Несмотря на разведение войск Индии и Китая в восточной части провинции Ладакх в трех местах, ситуация в регионе остается напряженной.

Об этом пишет индийское издание The Hitavada ссылаясь на собственные источники.

Индийская сторона считает, что напряженность на границах будет полностью снята только тогда, когда Народно-освободительная армия Китая выведет более 10 тысяч военнослужащих вместе с артиллерийскими и танковыми подразделениями, которые развернуты вблизи индийской территории.

В качестве противовеса силам НОАК и предотвращения враждебных действий с ее стороны, Нью-Дели тоже развернул в провинции Ладакх более 10 тысяч своих военнослужащих.

В ходе продолжавшихся более четырех с половиной часов переговоров индийская делегация настаивала на восстановлении прежнего статуса-кво и немедленном выводе значительной части китайских войск из всех точек соприкосновения с военнослужащими Индии. Источники отмечают, что индийско-китайский диалог на уровне глав государств и правительств проходит в позитивной атмосфере и направлен на дальнейшее ослабление напряженности между двумя сторонами.

Отвечая на брифинге на вопрос о взаимном выводе войск, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что обе стороны предпринимают усилия для деэскалации обстановки на границе.