«ЭПР на глазок»: о попытках «визуального» сравнения истребителей Су-57 и F-35

Источник изображения: Корпорация "Сухой"

В статье "Летчики объяснили причину срыва сроков программы Су-57" на портале Утро.ru было представлено сравнение российского Су-57 и американского F-35, в том числе по такому показателю как эффективная площадь рассеяния (ЭПР). При этом в материале указывается на то, что "визуально у Су-57 больше ЭПР, чем у американских истребителей пятого поколения".

Реально оценить ЭПР можно только при проведении специальных исследований, и как вы понимаете, данная информация строго секретна. Однако стоит ли сравнивать данные самолеты по внешнему виду и ЭПР? Попробуем разобраться.

Видимость самолёта для радиолокатора зависит от того, с какой стороны идёт облучение. Говорить о визуальной оценке несколько странно - "ЭПР на глазок"...

1. Неплоские сопла будут иметь значение, только если F-35 будет находиться в задней полусфере. Когда такое возможно? При выходе истребителя из боя. Что лучше в данном случае? Немного меньшая заметность или маневренность и эффективность? Наши военные думают иначе, чем американцы, так как круглое или плоское сопло - результат исследований, основанных на техническом задании, и проверить, кто прав, можно только в бою.

2. Оптико-локационная станция, выступающая из корпуса. Такое размещение может повлиять на аэродинамику, но никак на ЭПР. Чтобы избежать отражения радиосигнала от ОЛС, ее надо закрыть радиопоглощающим материалом. А как при этом будут работать оптические датчики?

Спорить о правильности технических решений можно долго, но стоит помнить, что характеристики самолета определяются теми задачами, которые перед ним стоят. Для корректного сравнения необходимо четко понимать тактику применения Су-57.

Возможно ему просто не нужны плоские сопла. А вот на "Охотнике" они должны появиться.

Чтобы примерно представить, какая роль предназначена для Су-57, давайте поразмышляем над тем, что мы знаем о его возможностях.

1. Радиолокаторы. Мы имеем широкий набор - РЛС в носовой части, две РЛС бокового обзора, плюс РЛС L-диапазона в предкрылках. Наличие L-диапазона можно объяснить только тем, что в нем видны так называемые "стелсы". Да это практически ДРЛОУ! С крейсерской сверхзвуковой скоростью и искусственным интеллектом (БОСЭС) вместо команды операторов.

2. Оптико-локационная станция. Скрытое наблюдение и атака воздушных целей.

3. Сверхманевренность. Лучший в ближнем бою.

4. Возможность работы в команде с ударными беспилотниками.

Основываясь на данных характеристиках, можно сделать вывод, что основная роль Су-57 не сводится к ударному малозаметному самолету, как F-35, и сравнивать их вряд ли корректно, уж слишком разные роли. Это центр системы, осуществляющей управление боем, защищенный скоростью и достаточной малозаметностью. А атаковать противника будет авиация попроще.