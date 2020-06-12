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WarSpot

Тайвань строит десантный корабль

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Источник изображения: warspot.ru

Тайвань наращивает возможности своего флота для защиты удалённых островов. Вчера, 10 июня, портал focustaiwan.tw сообщил о том, что на верфи Тайваньской судостроительной корпорации CSBC в Гаосюне состоялась торжественная церемония закладки киля десантного корабля.

Новый десантный корабль строится в рамках программы Hong Yun. Контракт был подписан в 2018 году, строительство началось в прошлом году, а сейчас на верфи соединили первые секции, что символизирует закладку киля.

Церемония закладки киля нового десантного корабля для ВМС Тайваня

Источник изображения: focustaiwan.tw

Стоимость постройки нового корабля оценивается в $156 млн. 153-метровый «десантник» водоизмещением 10 000 т должен быть передан флоту уже в 2022 году. Всего для нужд флота Китайской Республики планируется постройка четырёх кораблей этого проекта. Они будут использоваться для гуманитарных миссий в мирное время, а в случае военных действий смогут выполнять боевые и военно-транспортные задачи. По неофициальной информации, такие корабли нужны Тайваню для защиты своих удалённых островов.

На вооружении Тайваня официально состоят 15 десантных кораблей — все они получены от США и уже устарели. Новые десантные корабли строятся в рамках масштабной программы обновления боевого флота страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
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