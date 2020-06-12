«Аллигатор» станет еще опаснее: как модернизируют Ка-52

Вертолет Ка-52М получит новый прицел и ракету «воздух-земля»

В 2020 году серийные «Аллигаторы», стоящие на вооружении Воздушно-космических сил, должны пройти модернизацию, а срок окончания испытаний опытных Ка-52М обозначен как конец сентября 2022 года. Модернизация Ка-52 позволит резко увеличить боевые возможности вертолета.

Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова разместил на портале госзакупок информацию об изготовлении и проведении испытаний двух Ка-52М. Эти опытные образцы были созданы на базе серийных вертолетов «Аллигатор». Испытания, по данным «Интерфакса», завершатся в 2022 году.

На доработанные машины будут установлены новые навигационная и прицельная системы, а также система управления огнем и комплекс связи. Кроме того, сообщается о сопряжении «Аллигатора» с новой крылатой ракетой. Она фигурирует под названием «изделие 305». При этом стоимость работ оценивается в сумму около 153,5 млн руб.

Опыт боевого применения в Сирии вертолета Ка-52 показал, что боевой машине необходимы более мощное и современное вооружение, дополнительная защита экипажа и новое прицельно-навигационное оборудование.

О том, что «Вертолеты России» создадут модернизированную версию Ка-52 «Аллигатор», еще в мае прошлого года сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Он, в частности, сказал, что в настоящее время «идет опытно-конструкторская работа, в результате которой существенно повысятся характеристики вертолета Ка-52». По его словам, обновленный вертолет приобретет новые системы электроснабжения и обнаружения целей и улучшенную защиту.

Тогда же, в ходе посещения Алексеем Криворучко авиационного завода «Прогресс» в Приморье в городе Арсеньев, занимающегося серийным производством Ка-52, генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, говоря о предстоящей модернизации «Аллигатора», добавил:

«Всех секретов мы раскрывать не будем. В машине обновляется система электроснабжения, оптико-электронные системы, связанные с увеличением дальности обнаружения и распознавания целей, увеличения возможностей применения вооружения в работе как по земле, так и по воздуху».

По некоторым данным, вертолет Ка-52М получит новый радар В006 «Резец» с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). На этой РЛС установлено 640 приемопередающих модуля. Возможности бортового локатора «Аллигатора» будут выглядеть следующим образом: дальность обнаружения танка - 45 км, корабля типа эсминец - 150 км, истребителя - 50 км, вертолета (при условии медленной скорости и зависания) - 20 км.

Также на «Аллигаторе» в ходе предстоящей модернизации будет установлена оптико-электронная прицельная система ОЭС-52. Она уже устанавливалась на вертолеты Ка-52, которые шли на экспорт в Египет. Российская разработка создана по образцу французской, производства Safran, которой оснащался ударный вертолет Tiger. ОЭС-52 содержит пять датчиков - тепловизионную и телевизионную камеру, лазерный трекер, дальномер и указатель для ПТУР.

Что касается легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР, «изделие 305»), то информация об этом оружии начала появляться еще год назад. Считается, что перспективные тактические ракеты с многодиапазонными головками самонаведения и биспектральными инфракрасными датчиками - залог успеха ударных операций перспективной армейской авиации.

Есть сведения, что «изделие 305» оснащено высокочувствительной мультиспектральной оптико-электронной головкой самонаведения с использованием не только полуактивного лазерного и ТВ-/фотоконтрастного датчиков, но и двухдиапазонного матричного ИК-фотоприемника (средне- и длинноволнового ИК-диапазонов: 3-5 и 8-13 мкм соответственно).

Эта ракета может атаковать объект, выбранный для поражения в режиме «пустил-забыл», причем в сложной помеховой обстановке, что заметно разгрузит летчика и оператора-штурмана.

Помимо этого, предыдущие версии аналогичных ракет, которых требуется вести по лазерному лучу, сегодня сложно назвать современными. В боевых условиях это не только большая нагрузка на экипаж, но и существенный риск для вертолета быть сбитым, так как до момента поражения цели машина не может совершать резких маневров без опасения сорвать процесс наведения ракеты на цель.

«Изделие 305» способно атаковать наземные/надводные цели на удалении до 25 км (в некоторых источниках называется дальность и 100 км) с углами пикирования более 60-70 градусов. Это позволит экипажам вертолетов не входить в зоны поражения зенитных ракетных комплексов ближнего действия и малой дальности, таких как «Avenger», IM-SHORAD, VL-MICA и «Spider-SR».

Считается, что отечественное «изделие 305» существенно превосходит аналогичную американскую ракету типа JAGM (Joint Air-to-Ground Missile). Предполагается, что данная ракета в США полностью заменит существующие ПТУР AGM-114 «Хеллфайр» и «Тоу», а также управляемые ракеты общего назначения AGM-65 «Мейверик». Носителями новых изделий JAGM станут самолеты, вертолеты и ударные беспилотные летательные аппараты.

Что касается противотанковой ракеты комплекса «Атака» с максимальной дальностью стрельбы примерно в 6 км и радиокомандной системой наведения, а также ПТУР «Вихрь-1», состоящие в настоящее время на вооружении Ка-52, то они, безусловно, нуждаются в замене на более современные авиационные средства поражения.

Уже в 2020 году серийные вертолеты Ка-52 должны пройти модернизацию, а срок окончания испытаний опытных Ка-52М обозначен как конец сентября 2022 года.

Модернизации вертолета Ка-52 позволит использовать новое вооружение и распознавать цели на большей дистанции. Также Ка-52М будет снабжен дополнительными топливными баками, что позволит увеличить радиус действия машины. При этом у вертолета сохранится прежний планер, который хорошо себя зарекомендовал в ходе эксплуатации и боевых действиях.

Ка-52 «Аллигатор» является разведывательно-ударным вертолетом, который способен совершать боевые вылеты в любую погоду и в любое время суток. Он может использоваться не только для уничтожения танков, боевой техники и живой силы противника, но и для борьбы с вражескими вертолетами и другими летательными аппаратами.

Серийное производство установочной партии Ка-52 на заводе «Прогресс» (город Арсеньев Приморского края) начато 29 октября 2008 года. К концу 2008 года завершен первый этап государственных испытаний вертолета, и государственная комиссия приняла предварительное заключение по выпуску установочной партии Ка-52. Первые три вертолета установочной серии поставлены в ВВС России в 2009 году. Программа государственных испытаний Ка-52 завершена в 2010 году. В 2011 году начаты поставки в ВВС серийных Ка-52.

Михаил Ходаренок