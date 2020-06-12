Войти
Российская газета

Индийские Т-72М1 и Т-90С перебросили в район спорных территорий

362
0
+1

Индийские сухопутные войска направили в район территориального конфликта с Китаем тяжелую бронетехнику. Об этом сообщает Defence Blog.

На обнародованных видеокадрах можно увидеть воинский эшелон с основными боевыми танками. Интересно, что одновременно перебрасываются два типа машин. Это 15 Т-72М1 Ajeya и 12 Т-90С Bhishma. Здесь же вагоны с личным составом и боеприпасами.

Модернизированные "семьдесят вторые" оборудованы динамической защитой, которая прикрывает лобовую часть корпуса, башню, а также борта. У них усовершенствованы средства связи, более современные ночные прицелы.

"Девяностые" ценятся индийскими экипажами за высокую огневую мощь, возможность применения управляемого вооружения, надежную бронезащиту и прекрасные маневренные характеристики.

Эти танки в ходе различных по масштабам учений не раз демонстрировали, что могут успешно выполнять поставленные задачи в условиях высокогорья.

Можно предположить, что ближе к зоне напряженности, где уже находятся горнопехотные части, будут передислоцированы и мотопехотные соединения с БМП-2, артиллерийские бригады, зенитные и инженерные средства.

Китайская сторона, в свою очередь, также сосредотачивает в районе спорных территорий различные вооружения: реактивные системы залпового огня, самоходные установки. Сообщалось о присутствии здесь техники воздушно-десантных войск, а также легких танков, в том числе новейших Тип 15. Их фотографии во время перемещения на железнодорожном транспорте появились в социальных сетях КНР.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Продукция
БМП-2
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
Военные учения
Похожие новости
02.05.2019
Свои на восточном базаре
22.06.2016
Ханоев ковчег
15.06.2016
В здоровом Дели – здоровый дух
25.12.2015
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2016 году
29.10.2009
Индийская недоговоренность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.06 10:31
  • 1
На Украине рассказали о никому не нужных МиГ-29
  • 12.06 10:05
  • 13
«Байрактары» против «Панцирей»
  • 12.06 10:04
  • 8
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 12.06 05:57
  • 24
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 12.06 03:03
  • 37
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 12.06 02:59
  • 2
Новая жизнь «Грача»?
  • 12.06 00:41
  • 59
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 11.06 22:09
  • 16
«Ратник» бегать не обучен
  • 11.06 20:35
  • 1
Расходы НАТО на оборону сокращаться не будут - Столтенберг
  • 11.06 20:23
  • 2
С пристрастием. Эксперты недооценили Россию в "рейтинге миролюбия"
  • 11.06 19:45
  • 2
«Прошлым можно гордиться, но им нельзя жить»
  • 11.06 19:41
  • 2
Обозреватель (Украина): Украина между лифтом и батутом
  • 11.06 19:37
  • 1
Небесный "Бичеватель": МиГ-23 совершил первый полет 53 года назад
  • 11.06 18:58
  • 271
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 11.06 18:31
  • 1
«Из-за ударов Израиля по Сирии Турция может сомневаться в эффективности С-400» - израильский обозреватель