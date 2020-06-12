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Российская газета

NI прокомментировал планы России по созданию сети беспилотников

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Источник изображения: Сергей Пивоваров/ РИА Новости

The National Interest встревожен планами России объединить в глобальную сеть воздушные, наземные и подводные беспилотники.

Журнал The National Interest оценил планы Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин", по созданию глобальной сети подводных, надводных и воздушных беспилотников. Их озвучил ТАСС гендиректор КБ Игорь Вильнит. Цель проекта - обеспечение большей интеграции различных классов роботов для масштабных исследований и разведки.

"При создании морских роботизированных систем разрабатываются различные средства и способы их взаимодействия с различными типами носителей - как подземными, так и надземными", - добавил Вильнит.

"При создании морских робототехнических комплексов разрабатываются также различные способы и устройства взаимодействия аппаратов с различными типами носителей как подводного, так и надводного класса. Применение сетевых принципов создания сложных роботизированных комплексов, современных и перспективных технических решений, новых методов программирования и алгоритмизации позволят в будущем создавать системы, обеспечивающие навигацию, связь и управление разнородными роботизированными комплексами, действующими в глубинах Мирового океана, на морских просторах и в воздушном пространстве", - пояснил он.

Обозреватель NI Питер Сучу отмечает, что проект КБ "Рубин" не кажется военным. Впрочем, пока неизвестно с какими именно платформами будет интегрирована глобальная сеть при разработке, пишет он. Также у автора возникает вопрос, насколько сеть будет уязвима для взломов и не получится ли так, что роботы обратятся против своих хозяев.

Эксперт напоминает, что в этом месяце спустят на воду подлодку "Хабаровск", которая будет основным носителем беспилотных подводных аппаратов с ядерным оружием "Посейдон".

В США также работают над созданием беспилотных аппаратов, способных действовать в автономном режиме. Это БПЛА с искусственным интеллектом Skyborg и "призрачный флот", состоящий из роботизированных судов.

"Опасность представляет тот факт, что и другие державы добиваются успехов в разработке роботизированного и автономного оружия. Турция разработала беспилотник, который она использовала для уничтожения целей в Сирии", - пишет Питер Сучу. - "В то же время Китай создал дроны-камикадзе и сухопутного боевого робота".


Олег Корякин

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