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Российская газета

Бомбардировщики Балтфлота уничтожили корабли условного противника

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Плановые тренировки морской авиации Балтийского флота прошли в морских полигонах в Калининградской области. В учениях было задействовано более десяти самолетов.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-30СМ отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Пилоты бомбардировщиков вылетели в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки под прикрытием звена истребителей Су-27. Затем они атаковали мишени, имитирующие отряд кораблей условного противника.

Мероприятия боевой подготовки сил Балтийский флот проводит на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран НАТО BALTOPS 2020. В них участвуют 17 стран-членов и 2 страны-партнера альянса, задействованы около 30 военных кораблей, до 30 самолетов и вертолетов, а также около трех тысяч военнослужащих.

Между тем

Накануне в Калининградской области начались тренировки спасательных парашютно-десантных групп Балтийского флота. Военнослужащие выполняют парашютные прыжки с самолета Ан-26 по наиболее сложным видам подготовки, в том числе - десантирование с больших, средних, малых и предельно малых высот (400-200 метров), а также в сложных метеоусловиях, в условиях ограниченной видимости и порывов ветра, с приземлением на неподготовленную площадку.

На таких тренировках спасатели учатся находить условно потерпевших и оказывать им помощь в самых экстремальных условиях и ситуациях. В рамках этих занятий в летнем периоде обучения будет совершено более ста прыжков с парашютом.


Светлана Песоцкая

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