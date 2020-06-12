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«Роскосмос» раскрыл будущее

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Дмитрий Лоскутов
Дмитрий Лоскутов.
Источник изображения: Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Человечество находится в самом начале освоения космоса, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор «Главкосмоса» (занимающаяся продвижением пусковых услуг на российских ракетах и космическим туризмом дочерняя компания «Роскосмоса») Дмитрий Лоскутов.

«Само по себе освоение космоса началось с мечты о том, что человек, покоривший земные просторы, моря и океаны, однажды сможет покорить и космическое пространство, проложит дорогу к звездам и новым планетам. Писатели и поэты облекали мечту в литературные формы, а технические и научные специалисты подходили к этой мечте с точки зрения ее практического воплощения», — сказал менеджер.

Согласно Лоскутову, «следует понимать, что сегодня человечество находится в самом начале своего пути к звездам».

Таким образом менеджер объяснил желание туристов совершать полеты в космос, в том числе с использованием российского космического корабля «Союз МС». По его мнению, у будущих космических туристов на «легендарном» «Союз МС» «пока еще есть шансы попасть на "доску почета" первой десятки частных путешественников-первопроходцев».

В мае состоялся первый пуск космического корабля Crew Dragon с экипажем американской компании Spacex к Международной космической станции (МКС), который стал первый пилотируемым стартом, проведенным НАСА самостоятельно, начиная с июля 2011 года.

В июне 2019 года Лоскутов заявил, что «Роскосмос» продолжит сотрудничество с «традиционными партнерами» из стран Европы, Америки и Азии, одновременно проводя поиск новых.

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