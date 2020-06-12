Как С-400 стал оружием гибридной войны

Российский зенитный комплекс С-400 "Триумф" - не только мощное средство ПВО, но и эффективное оружие гибридное войны. С его помощью Россия внесла раскол в ряды НАТО и подняла своей престиж на мировом рынке вооружений, пишет The National Interest.

Три полка "Триумфов" и четыре комплекта зенитных комплексов С-350 "Витязь", заказанные Минобороны РФ на днях, укрепят и без того мощную систему ПВО страны. "Витязь" предназначен для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями в радиусе 60 километров, каждая пусковая установка комплекса несет 12 ракет.

Радиус действия "Трумфа" намного больше - до 400 км. А четыре типа ракет, которые использует комплекс, позволяют ему выстраивать эшелонированную оборону. В арсенале С-400 есть дальние ракеты 40N6E и 48N6 с боевым радиусом 400 и 250 километров, соответственно, ракеты средней дальности 9M96Е2 (120 км) и малой 9М96Е (40 км). Комплекс способен отражать массированные авианалеты и нечувствителен к радиоэлектронному подавлению.

Однако этим достоинства "Триумфа" не исчерпываются. К большому огорчению Соединенных Штатов, "Триумф" охотно покупают на мировом рынке. Санкции, вводимые США против покупателей С-400, не помогают - в очередь за российским оружием выстроился десяток стран. Пять полков "Триумфов" за пять миллиардов долларов заказала Индия, соглашение о поставке систем заключила Саудовская Аравия. Член НАТО Турция уже является обладателем С-400 и, несмотря на мощнейший прессинг со стороны США, не только не отказалась от ввода российской техники в строй, но ведет переговоры о закупке новой партии систем ПВО.

Успехи "Триумфа" на международном рынке приносят двойные дивиденды Москве и столь же ощутимый ущерб Вашингтону. Предприятия российского ОПК - они тоже находятся под санкциями США, - получают необходимые для развития средства, престиж российского оружия в мире растет, а союзники по НАТО ссорятся. Так что выгода не двойная даже - тройная. К тому же президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что программа истребителя-невидимки F-35 из-за С-400 оказалась под угрозой.

Антон Валагин