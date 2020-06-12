МИД Эстонии вручил ноту послу России после инцидента с самолетом

Министерство иностранных дел Эстонии вручило российскому послу Александру Петрову ноту в связи с якобы нарушением российским самолетом воздушных границ страны, сообщает в четверг, 11 июня, посольство РФ в Таллине.

«10 июня с.г. посол А.М. Петров был приглашен в МИД Эстонии, где ему было сообщено о нарушении российским самолетом утром того же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу», — говорится в сообщении российского диппредставительства в Twitter.

По данным эстонских СМИ, днем ранее российский самолет TU204-300 в среду вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо, не имея на то разрешения. Всего самолет пробыл в эстонском воздушном пространстве менее минуты. Отмечается, что это мог быть военный самолет.

Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что истребители F-22 ВВС США поднимались в воздух для сопровождения российских ТУ-95МС над нейтральными водами.