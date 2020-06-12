Войти
Военно-промышленный курьер

Под Калининградом лучших десантников страны ждет «Тропа выживания»

496
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

С 1 по 10 июля на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области будет проходить всеармейский конкурс «Морской десант-2020».

Конкурс соберет более 200 морских пехотинцев и курсантов, представляющих Балтийский, Северный, Черноморский и Тихоокеанский флоты, Каспийскую флотилию, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Участники должны преодолеть более 30 препятствий в трех этапах конкурса – «Полоса препятствий», «Тропа выживания» и «Эстафета». Общая протяженность трасс составляет около 7 километров, 500 метров из которых – по воде.

Военнослужащие будут демонстрировать профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву.

Победители состязаний на калининградском полигоне «Хмелевка» представят Россию на международном конкурсе «Морской десант-2020», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
КФ
ТОФ
Похожие новости
23.10.2019
Выдадут броню: бригады морпехов усилят танковыми подразделениями
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
21.09.2016
Контр-адмирал Пинчук назначен командующим Каспийской флотилией
11.08.2010
Черноморский флот настоящее и будущее
05.10.2009
Гремя огнем, сверкая блеском стали
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.06 10:31
  • 1
На Украине рассказали о никому не нужных МиГ-29
  • 12.06 10:05
  • 13
«Байрактары» против «Панцирей»
  • 12.06 10:04
  • 8
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 12.06 05:57
  • 24
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 12.06 03:03
  • 37
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 12.06 02:59
  • 2
Новая жизнь «Грача»?
  • 12.06 00:41
  • 59
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 11.06 22:09
  • 16
«Ратник» бегать не обучен
  • 11.06 20:35
  • 1
Расходы НАТО на оборону сокращаться не будут - Столтенберг
  • 11.06 20:23
  • 2
С пристрастием. Эксперты недооценили Россию в "рейтинге миролюбия"
  • 11.06 19:45
  • 2
«Прошлым можно гордиться, но им нельзя жить»
  • 11.06 19:41
  • 2
Обозреватель (Украина): Украина между лифтом и батутом
  • 11.06 19:37
  • 1
Небесный "Бичеватель": МиГ-23 совершил первый полет 53 года назад
  • 11.06 18:58
  • 271
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 11.06 18:31
  • 1
«Из-за ударов Израиля по Сирии Турция может сомневаться в эффективности С-400» - израильский обозреватель