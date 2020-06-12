Под Калининградом лучших десантников страны ждет «Тропа выживания»

С 1 по 10 июля на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области будет проходить всеармейский конкурс «Морской десант-2020».

Конкурс соберет более 200 морских пехотинцев и курсантов, представляющих Балтийский, Северный, Черноморский и Тихоокеанский флоты, Каспийскую флотилию, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Участники должны преодолеть более 30 препятствий в трех этапах конкурса – «Полоса препятствий», «Тропа выживания» и «Эстафета». Общая протяженность трасс составляет около 7 километров, 500 метров из которых – по воде.

Военнослужащие будут демонстрировать профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву.

Победители состязаний на калининградском полигоне «Хмелевка» представят Россию на международном конкурсе «Морской десант-2020», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)