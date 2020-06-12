В преддверии Дня России работникам Рособоронэкспорта вручены государственные награды

ЦАМТО, 11 июня. За большой вклад в развитие военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента России награждены наиболее отличившиеся работники Рособоронэкспорта (входит в ГК Ростех).

Среди высоких государственных наград: орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, два ордена Дружбы, четыре медали ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

Накануне Дня России генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев в торжественной обстановке вручил заслуженные награды своим подчиненным, проявившим ответственность, высокий профессионализм, самоотверженность при выполнении задач высокой сложности, а также умение грамотно планировать работу для достижения нужного результата.

Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев во время своего обращения к награжденным отметил, что "несмотря на жесточайшую конкуренцию, порой ведущуюся с нарушением всех норм бизнес-этикета, Рособоронэкспорт ежегодно исполняет более тысячи контрактов на поставку продукции российских оборонных предприятий иностранным заказчикам. Исполняет вовремя, а нередко по просьбе заказчиков – и с опережением оговоренных сроков. Мы выполняем сложнейшие задачи военно-технического сотрудничества, поставленные высшим руководством страны".

А.Михеев подчеркнул, что "военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами всегда было и остается одним из ключевых направлений политики нашего государства. И Рособоронэкспорт – главный проводник этого направления. От нашей эффективной работы во многом зависит наращивание экспортного потенциала и модернизация оборонно-промышленного комплекса страны, наполнение федерального бюджета, а значит – стабильное развитие предприятий и целых городов. И поэтому крайне важно, чтобы Рособоронэкспорт успешно продвигал отечественную высокотехнологичную продукцию на внешние рынки".

"В последние годы мы совершили значительные прорывы. Вопреки санкциям, мы вернули масштабное российское присутствие в Африке, наладили сотрудничество с рядом стран НАТО, вывели на рынок линейку ключевых продуктов, освоили новые направления работы. Наши заслуги высоко ценит руководство страны, а особо важные достижения отмечает Президент России", – заключил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".