УТС T-5 "Юнг Йин" ВВС Тайваня выполнил первый полет

ЦАМТО, 11 июня. Программа разработки реактивного учебно-тренировочного самолета углубленной летной подготовки T-5/AT-5 "Юнг Йин" (Yung Yin, ранее был известен как Blue Magpie), предназначенного для ВВС Тайваня, вышла на этап летных испытаний.

В первые дни июня тайваньские СМИ сообщили о начавшейся на авиабазе "Цинцюаньган" подготовке опытного образца T-5 к летным испытаниям. Подготовка включала проверку всех систем самолета и рулежные испытания на взлетной полосе.

Как планировалось, опытный образец самолета должен был впервые подняться в воздух 22 июня на авиабазе "Цинцюаньган" в районе Тайчжуна, однако уже 10 июня ресурс Focustaiwan.tw опубликовал фотографии состоявшегося на этой авиабазе первого полета T-5 (серийный номер 11001 / 08-9001). В полете, продолжавшемся 20 минут, УТС сопровождали два истребителя F-CK-1D. Полеты УТС будут продолжаться в течение трех дней. Они осуществляются в рамках проверки перед официальным мероприятием, назначенным на 22 июня, в котором должна принять участие президент Тайваня Цай Инвэнь.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2017 года командование ВВС Тайваня заключило с Чжун-шаньским институтом науки и технологий (National Chung-Shan Institute of Science and Technology, NCSIST) контракт на разработку проекта и поставку национальных учебно-боевых самолетов усовершенствованной подготовки. Одновременно NCSIST подписал меморандум о сотрудничестве в рамках разработки проекта и производства 66 новых УБС с национальной компанией AIDC (Aerospace Industrial Development Corp). Министерство национальной обороны Тайваня выделило на реализацию программы 68,6 млрд. тайв. долл. (2,21 млрд. долл. США). Разработка реализуется на базе проекта самолета XT-5, созданного AIDC на платформе национального истребителя IDF/F-CK-1.

Проект T-5 был завершен в марте 2018 года, после чего начались работы по его сборке. Первый опытный образец был готов 3 сентября 2019 года. Официальная церемония выкатки T-5 "Юнг Йин" состоялась 23 сентября 2019 года на предприятии компании AIDC в присутствии президента Цай Инвэнь.

Всего для проведения испытаний будет собрано 4 самолета. Предполагается, что все 66 серийных УТС T-5 будут поставлены заказчику к 2026 году и заменят устаревшие УТС AT-3. Версия легкого истребителя AT-5 предназначена для замены F-5E/F "Тайгер-2", которые эксплуатируются более 30 лет.

Разработка нового УТС позволит ВВС Тайваня перейти от трехэтапной подготовки пилотов на трех типах самолетов к трехэтапной системе на двух типах самолетах.