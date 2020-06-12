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В США «ужаленного» Рогозина уличили во лжи

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин был «ужален» шуткой главы американской компании SpaceX Илона Маска о «работающем батуте» Crew Dragon, пишет Ars Technica.

«Однако, похоже, что наметилась четкая тенденция — минимизация достижений SpaceX и указание на светлое будущее России в космосе», — отмечает американское издание.

В публикации Ars Technica говорится, что некоторые заявления, которые за авторством Рогозина опубликованы в российском Forbes, намеренно вводят в заблуждение или являются ложью. Например, российский чиновник уверяет, что космические корабли «Союз МС» оказываются дешевле Crew Dragon, что в действительности не так — стоимость для НАСА одного места в первом случае превышает 90 миллионов долларов, тогда как во втором — в среднем 55 миллионов.

Другой пример — опубликованный в июне в бывшем аккаунте Рогозина в Twitter пост о якобы проведенных «Роскосмосом» испытаниях российского космического корабля «Орел», создаваемого более десяти лет. Как заметил эксперт в области космонавтики Анатолий Зак, подобное сообщение впервые появилось еще семь лет назад.

В Ars Technica заключают, что подобная активность «Роскосмоса» объясняется желанием госкорпорации продемонстрировать хоть какие-нибудь собственные прорывные достижения на фоне реальных успехов SpaceX. «Независимо от того, материализуются они или нет, мы не будем задерживать дыхание [при реагировании на создаваемый госкорпорацией информационный шум]», — пишет издание.

В колонке за авторством Рогозина, опубликованной в июне российским Forbes, Рогозин призывает относиться к связке ракеты «Союз-2» и космических кораблей «Союз МС» как к культурному наследию, отмечая надежность и дешевизну такой системы.

В мае состоялся первый пуск космического корабля Crew Dragon с экипажем американской компании Spacex к Международной космической станции (МКС). Старт стал первый пилотируемым, проведенным НАСА, начиная с июля 2011 года. После этого и вплоть до последнего времени астронавтов на МКС доставлял «Роскосмос».

В апреле 2014 года Рогозин порекомендовал США доставлять астронавтов на МКС при помощи батутов. После пуска Crew Dragon Маск спустя шесть лет вспомнил про это заявление российского чиновника.

В феврале 2018 года в американском издании Space News была опубликована заметка с пометкой «рекламный пост», в которой Кирк Пишер, президент зарегистрированной в США компании ILS (International Launch Services), занимающейся маркетингом «Протон-М» на мировом рынке, находит у советской ракеты преимущество перед западными в виде славного прошлого. На это пользователи сети отреагировали, сравнив российские ракеты «Протон-М» с отходами жизнедеятельности, а их запуск — с игрой в русскую рулетку.

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Страны
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
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Илон Маск
Рогозин Дмитрий
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Союз-2 РН
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