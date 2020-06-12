Американская армия намерена модернизироваться для противостояния с Россией и Китаем. Для этого в 2018 году было создано подразделение Army Futures Command (AFC), направленное на модернизацию сухопутных войск. В конце прошлого года AFC вышло на полные операционные возможности. США считают своими основными противниками Россию и Китай и намерены повысить возможности своих войск для противостояния с этими странами. Именно этому посвящено новое видео, опубликованное на официальном YouTube-канале армии США.
Армия нового поколения глазами американцев
Источник изображения: warspot.ru
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