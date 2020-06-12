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Российская газета

В России испытают вертолет Ка-52М "Аллигатор" с новым вооружением

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Источник изображения: rg.ru

В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.


Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал госзакупок. В частности, стало известно о том, что Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова разместил информацию о закупке на изготовление и проведение испытаний двух Ка-52М. Эти опытные образцы были созданных на базе серийных вертолетов "Аллигатор".

На доработанные машины установлены новые навигационная и прицельная системы, а также система управления огнем и комплекс связи. Кроме того сообщается о сопряжение с новой крылатой ракетой. Она фигурирует под названием "изделие 305". При этом стоимость работ оценивается в сумму около 153,5 миллионов рублей.

Уже в 2020 году серийные вертолеты должны пройти модернизацию, а срок окончания испытаний опытных Ка-52М обозначен как конец сентября 2022 года.

Модернизации вертолета Ка-52 позволит использовать новое вооружение и распознавать цели на большей дистанции. Также Ка-52М будет снабжен дополнительными топливными баками, что позволит увеличить радиус действия машины. При этом у вертолета сохранится прежний планер, который хорошо себя зарекомендовал.

Ка-52 "Аллигатор" является разведывательно-ударным вертолетом, который способен совершать боевые вылеты в любую погоду и в любое время суток. Он может использоваться не только для уничтожения танков, боевой техники и живой силы противника, но и для борьбы с вражескими вертолетами и другими летательными аппаратами.


Михаил Русин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
МВЗ им. Миля
Проекты
2020-й год
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