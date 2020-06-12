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Российская газета

Подлодку "Князь Владимир" назвали важной частью модернизации флота

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Подводную лодку "Князь Владимир" в США назвали важной частью модернизации Северного флота. Ее настоящая ударная мощь - шестнадцать баллистических ракет "Булава", пишет американский журнал The National Interest.

Автор отмечает, что подводный ракетный крейсер стратегического назначения представляет собой четвертое поколение атомных субмарин, построенных для ВМФ России. "Князь Владимир" менее шумный, но в тоже время оснащен улучшенными системами маневрирования, контроля глубины и современными видами вооружения.

Эта новая субмарина поддержит подводные силы Северного флота России. Автор статьи отмечает, что у СФ есть ведущая подлодка "Юрий Долгорукий" - головной корабль проекта 955 "Борей". Но большинство остальных субмарин датируются 1980-ми годами и "становятся все сложнее и дороже в обслуживании с постепенной модернизацией".

The National Interest отмечает, что атомная подводная лодка проекта 955А "Борей-А" завершила свои государственные испытания еще в конце прошлого года. Но были обнаружены некоторые проблемы. Все недостатки устранили и субмарина провела последние испытания в мае нынешнего года в Белом море. Потом она вернулась в Северодвинск. Свидетельство о приемке подводного крейсера подписали 28 мая.

Планируется, что Андреевский флаг на атомном подводном крейсере стратегического назначения "Князь Владимир" поднимут 12 июня.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Проекты
955 Борей
СФ
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