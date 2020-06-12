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Российская газета

Видео: американцам не удалось блокировать российский патруль в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

Появилась видеозапись инцидента в деревне Абра на севере Сирии. На ней видно, как группа американских военных на бронеавтомобиле попыталась преградить путь российскому патрулю.

Ролик опубликовал в своем Телеграм-канале руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.

Попытка американских военных оказалась безуспешной. Их бронеавтомобиль International MaxxPro съехал с дороги и "закипел". У него сгорело сцепление и, по всей видимости, начались проблемы с двигателем. Из-под капота вырвался столп густого белого дыма.

Российский военный патруль продолжил движение по маршруту, сообщает "Россия-24".



Майя Бирюкова

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Страны
Россия
Сирия
США
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