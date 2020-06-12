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Вездеходы Курганмашзавода участвуют в ликвидации последствий экологической катастрофы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Гусеничные вездеходы Курганмашзавода ТМ-140 участвуют в ликвидации последствий экологической катастрофы в Норильске и на Таймыре, вызванной разливом дизельного топлива на территории ТЭЦ. Около 20 тыс. тонн нефтепродуктов растеклись по грунту и добрались до близлежащих рек и озера, сообщила пресс-служба ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы»).

Группу спасателей, участвующую в ликвидации чрезвычайной ситуации усилили спецтехникой Дудинского арктического поисково-спасательного отряда, в числе которой – два гусеничных вездехода ТМ производства Курганмашзавода.

Бездорожье, водные преграды для курганского снегоболотохода – привычная среда, поэтому многокилометровые заезды для имеющего запас хода более 500 км вездехода – не проблема. К тому же машина может без подготовки преодолевать водные преграды со скоростью до 4 км/час. Оснащенная пассажирским модулем ТМ-140 превращается в удобное место отдыха и ночлега для тех, кто вынужден работать в полевых условиях, вдали от жилья и населенных пунктов. В свою очередь, универсальная грузовая платформа с устанавливаемым на нее технологическим оборудованием обеспечивает выполнение других необходимых работ.

ТМ-140 имеет оригинальную конструкцию гусениц, которые бережно взаимодействуют с хрупкой экосистемой приполярной тундры, не снимая и не нарушая тонкий слой грунта, позволяющий выживать растениям и животным.

Как отмечают в МЧС, снегоболотоходы помогают ускорить мобильность группировки. Этот транспорт приспособлен для работы в арктической зоне. Специалистов отряда и технику задействовали в проведении разведки загрязненной территории и оказании необходимой помощи при ликвидации чрезвычайной ситуации.

Уже сегодня на Курганмашзаводе создан роторный рыхлитель для рекультивации местности, загрязненной нефтепродуктами. И завод готов поставить МЧС дополнительное количество вездеходов для устранения последствий аварии.

АО «НПО «Высокоточные комплексы» – образовано в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав Госкорпорации Ростех.

ПАО «Курганский машиностроительный завод» – крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России. ПАО «Курганмашзавод» – единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира. Несколько десятилетий завод производит конкурентоспособную продукцию, повышая престиж российского оружия на мировом рынке. В последние десятилетия предприятие вступило в новую фазу своего развития, в которой органично сосуществуют блоки военной и гражданской продукции. Широкий ассортимент продукции гражданского назначения уверенно завоевывает российские и зарубежные рынки. С февраля 2019 года ПАО «Курганмашзавод» входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпораци «Ростех».

На фото: Курганские снегоболотоходы участвуют в ликвидации чрезвычайной ситуации в Норильске и на Таймыре.

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Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
МЧС
Ростех
Проекты
Арктика
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