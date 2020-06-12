Началась финальная сборка Ил-114-300

ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех приступило к стыковке первых отсеков фюзеляжа опытного самолета Ил-114-300, создаваемого по серийным технологиям. Работы проходят в филиале АО «РСК «МиГ» – на территории Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина. Стыковка проводится на автоматизированном стенде, разработанном и изготовленном специально для проекта, сообщила пресс-служба ОАК.

Следующим этапом сборки станет стыковка консолей крыла и навеска хвостового оперения. Начало работ запланировано на третий квартал 2020 года. После этого планер переместят на следующую рабочую платформу для установки компонентов систем и двигателей. Всего создано четыре последовательных рабочих платформы. На них будет выполнен весь объем работ по сборке и проверке самолета. Финальным этапом станет передача машины на летно-испытательный комплекс для проведения цикла заводских и сертификационных испытаний.

«Ил-114-300 – полностью отечественный самолет, который является продуктом широкой кооперации авиастроительных предприятий Ростеха во главе с ОАК. Воздушное судно будет оснащено современной цифровой авионикой, мощным российским турбовинтовым двигателем ТВ7-117СТ-01. Самолет по-хорошему неприхотлив, что обеспечивает дополнительную надежность в суровых условиях эксплуатации. Его технические характеристики позволяют использовать короткие взлетно-посадочные полосы, полосы с грунтовым покрытием, арктические ледовые полосы. Самолёт могут принимать аэродромы со слабым техническим оснащением. Уверен, Ил-114-300 станет одной из наиболее перспективных моделей в своем классе», - сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Самолет способен перевозить до 68 пассажиров на расстояние до 1,5 тыс. км. Он предназначен для осуществления региональных рейсов и ориентирован, прежде всего, на внутренний рынок. Воздушное судно может также использоваться для обеспечения авиационной мобильности населения, в том числе в районах Севера, Дальнего Востока и Сибири.

Новый Ил-114-300 для региональных перевозок создается в кооперации предприятий ОАК - АО «Авиастар-СП», ПАО «ВАСО», НАЗ «Сокол», ЛАЗ им. П.А. Воронина. Разработчик самолета – Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина.

Видео стыковки отсеков фюзеляжа Ил-114-300.