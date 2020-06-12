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ЦАМТО

Механизмы создания и методики использования новых тренажерных средств обсудят на форуме "Армия-2020"

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Танк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Танк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 11 июня. Круглый стол, посвященный созданию и использованию тренажерных средств для подготовки личного состава ВС РФ, состоится в рамках научно-деловой программы на полях МВТФ "Армия-2020" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Организатором мероприятия выступает "Военный учебно-научный центр Военно-морского флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова".

Повестка мероприятия предполагает обсуждение концептуальных подходов к созданию учебно-тренировочных средств для подготовки военнослужащих, вопросов создания многофункционального программно-аппаратного комплекса средств моделирования обстановки в интересах боевой подготовки и военного образования, а также постановку задач на разработку инновационных продуктов, в том числе специального программного обеспечения.

В экспертном обсуждении примут участие специалисты Главного командования Военно-морского флота, образовательных учреждений и научно-исследовательских организаций Минобороны России, инженеры и конструкторы предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Внимание специалистов планируется обратить на опыт использования тренажерных средств, а также на оценку эффективности их использования в процессе обучения в военных образовательных организациях и в ходе боевой подготовки соединений и частей.

Ожидается, что по итогам дискуссии будут сформулированы предложения по обоснованию и развитию системы учебно-тренажерных средств, а также по изданию периодического журнала "Военные тренажеры" в целях интеграции научно-исследовательских и проектных организаций, разработчиков и изготовителей учебно-тренировочных средств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020" пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ключевыми научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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