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ЦАМТО

Консорциум Bell/Boeing поставил заказчику 400-й конвертоплан V-22 "Оспри"

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Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 11 июня. По информации компании Boeing, консорциум Bell/Boeing поставил заказчику 400-й конвертоплан семейства V-22 "Оспри". Им стал CV-22, переданный командованию специальных операций ВВС США.

Первый аппарат V-22 был поставлен заказчику 24 мая 1999 года. В настоящее время закупки и поставки осуществляются в рамках третьего долгосрочного контракта на поставку конвертопланов, стоимость которого на текущий момент возросла до 5 млрд. долл. Контракт действует до 2024 года и включает опционы на поставку конвертопланов V-22 КМП, ВВС и ВМС США, а также первому зарубежному заказчику – Японии.

Как сообщал ЦАМТО, первый долгосрочный контракт на поставку конвертопланов V-22 на период 2008-2012 ф.г. был подписан в 2008 году и предусматривал производство 174 летательных аппаратов. Его стоимость составила 10,4 млрд. долл. Второе долгосрочное соглашение стоимостью 6,5 млрд. долл. было заключено в 2013 году.

ВМС США 29 июня 2018 года заключили с консорциумом Bell/Boeing третий долгосрочный контракт на производство и поставку 58 конвертопланов V-22 "Оспри" для ВС США и Японии. Его стоимость составила 4,191 млрд. долл. Соглашение предусматривало поставку 39 аппаратов версии CMV-22B для ВМС США, 14 аппаратов версии MV-22B для КМП США, один аппарат CV-22B для ВВС США и 4 аппарата версии MV-22B в рамках программы "Иностранные военные продажи" для Сил самообороны Японии. Соглашение содержало опционы на поставку дополнительных аппаратов, часть из которых была реализована в течение 2018-2020 гг.

V-22 является первым в мире многоцелевым боевым летательным аппаратом, использующим технологию поворота гондол двигателей с несущим винтом. Он способен выполнять как горизонтальный полет с высокой скоростью на большую дальность по-самолетному, так и вертикальный взлет, посадку и висение, как вертолет.

Версия CV-22 предназначена для проведения специальных операций, включая доставку к месту проведения операций на территории противника групп ССО, а также их эвакуацию и снабжение. Вариант MV-22B для Корпуса морской пехоты обеспечивает безопасную перевозку войск, предметов снабжения и оборудования при высадке на побережье, а также снабжение флота. Вариант CMV-22B для ВМС является заменой самолета C-2A и обеспечит перевозку войск и грузов на борт находящихся в море авианесущих кораблей.

V-22 применяется в боевых операциях с 2007 года. Общий налет поставленных аппаратов превысил 500 тыс. часов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Boeing
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