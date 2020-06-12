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Известия.ru

Boeing проведет тестовый полет модели 737 MAX в конце июня

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В конце июня компания Boeing проведет тестовый полет модели 737 MAX. Испытания позволят возобновить эксплуатацию данного самолета.

В конце июня компания Boeing проведет тестовый полет модели 737 MAX. Испытания позволят возобновить эксплуатацию данного самолета.

Корпорация уже уведомила авиакомпании о своём намерении и заверила, что вопросы в сфере безопасности улажены, опасения перевозчиков вызывало размещение электропроводки..

В декабре 2019 года Boeing объявил о приостановке выпуска 737 MAX из-за двух катастроф.

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Boeing
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