Артиллеристы провели стрельбы из "Искандеров" на учениях в Нижегородской области

В учениях были задействованы порядка 300 военнослужащих и 70 единиц вооружения

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Артиллеристы гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели масштабные боевые стрельбы в рамках учений в Нижегородской области на полигоне Мулино.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа

"В боевой подготовке приняли участие все образцы ствольной, реактивной артиллерии и ракетных комплексов объединения, такие как реактивные системы залпового огня "Град", "Торнадо -Г", "Ураган", гаубицы "Мста-С", "Мста-Б", минометы 2С12 "Сани", противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другие единицы артиллерийской военной техники", - рассказали в округе.

В учениях были задействованы порядка 300 военнослужащих и 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.