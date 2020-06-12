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ТАСС

Артиллеристы провели стрельбы из "Искандеров" на учениях в Нижегородской области

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Самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М"
Самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

В учениях были задействованы порядка 300 военнослужащих и 70 единиц вооружения

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Артиллеристы гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели масштабные боевые стрельбы в рамках учений в Нижегородской области на полигоне Мулино.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа

"В боевой подготовке приняли участие все образцы ствольной, реактивной артиллерии и ракетных комплексов объединения, такие как реактивные системы залпового огня "Град", "Торнадо -Г", "Ураган", гаубицы "Мста-С", "Мста-Б", минометы 2С12 "Сани", противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другие единицы артиллерийской военной техники", - рассказали в округе.

В учениях были задействованы порядка 300 военнослужащих и 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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Страны
Россия
Продукция
2С12 Сани
Град РСЗО
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Мста-Б
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