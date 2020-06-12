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Военное обозрение

«Кто посмеет победить»: лучшие спецназовцы в армиях мира по мнению болгар

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Источник изображения: topwar.ru

Среди современных армейских подразделений всегда имеются силы, покрытые занавесой тайн. Это спецназ. Непредсказуемые, действующие в нечеловеческих условиях и реализующие практически невыполнимые боевые задачи, спецназовцы являются элитой в армии и всегда вызывают живой интерес.

Болгарское издание Bulgarian Military попыталось оценить военных данного профиля, составив собственный рейтинг подразделений специального назначения.

На 5-е место была поставлена французская GIGN. Наиболее важным компонентом группы являются силы вмешательства, предназначенные исключительно для проведения ударных и штурмовых операций. Службу в них проходят примерно 100 сотрудников.

Они постоянно развивают свои навыки, что позволяет им успешно действовать во многих кризисных ситуациях. Штурмовые подразделения GIGN, как правило, участвуют в контртеррористических операциях, проводимых в самолетах, на судах, в поездах, при входе в помещения, где содержатся заложники, а также при ликвидации террористов на спецобъектах – АЭС, тюрьмах.

На 4-й позиции оказались американские «морские котики». Спецназ ВМС США SEAL Forces, который наиболее известен за ликвидацию Усамы бен Ладена, был трансформирован руководством страны в глобальный инструмент убийства с ограниченным внешним контролем.

Во многих частях мира они управляют шпионскими сетями, замаскированными под подставные компании, и проводят тайные операции, выслеживая тех, кого Соединенные Штаты намереваются ликвидировать или арестовать. В итоге за последние 10 лет «морские котики» превратились в средство уничтожения врагов США.

Третья строчка досталась израильским морским коммандос из «Шайетет 13». Несмотря на привязку к ВМС, это достаточно универсальное подразделение широкого профиля. Главным его назначением является разведывательно-диверсионная деятельность в тылу противника.

Это подразделение, как и MATKAL [при Генштабе ЦАХАЛа], тесно сотрудничает с израильской военной и иностранной разведкой. Наиболее значимой операцией «Шайетет 13» последних лет можно считать перехват кораблей с вооружением. Сотни тонн различного оружия - от гранат до противокорабельных ракетных комплексов - не достигли ливанских и палестинских получателей.

Палестинские террористы стали еще одним направлением оперативной деятельности Sh-13. С началом Второй интифады специальные силы провели множество операций по их захвату и ликвидации, уничтожению террористической инфраструктуры.

Источник изображения: topwar.ru

На втором место расположился российский спецназ. Он состоит из отдельных боевых подразделений ГРУ, ВМФ и спецслужб.

Отважные бойцы спецназа проводят боевые операции по захвату стратегических наземных целей, ведут диверсионную деятельность в тылу противника, уничтожают бандформирования и террористические группы. Спецназовцы являются главным «костяком» российской армии, поскольку именно на этих солдат «с железными нервами» возлагаются самые сложные и ответственные задачи

- пишет Bulgarian Military.

ССО - это самые элитные подразделения ВС РФ с самыми сложными условиями поступления на службу и самой тяжелой боевой подготовкой. Они полностью состоят из профессиональных военнослужащих, набираемых преимущественно из рядов ГРУ.

Первая строчка досталась САС из Соединенного королевства. Специальная авиадесантная служба является наряду с Особой лодочной службой ядром британских сил специального назначения.

SAS представляет собой одно из старейших и наиболее хорошо обученных подразделений в мире. Богатый опыт проведения антипартизанских и контртеррористических операций вынудил спецназ различных государств (в частности, «зеленых беретов» и «Дельту» из США) копировать её тактику.

SAS предназначена для ведения разведывательно-диверсионных и подрывных операций в тылу противника. В мирное время на неё возлагались задачи по борьбе с терроризмом, освобождению заложников, защите высокопоставленных лиц и особо важных государственных объектов.

Сегодня спецназ SAS по праву считается одним из лучших в мире […] Лозунг подразделения «кто посмеет победить» изображен на его гербе

- пишет издание.

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