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ТАСС

В российском модуле МКС проводят проверки в связи с повышением концентрации бензола

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA

В NASA отметили, что продолжаются попытки установить причины повышения концентрации бензола в атмосфере станции

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции установил в служебном модуле "Звезда" в российском сегменте орбитального комплекса прибор для оценки качества воздуха в связи с зафиксированным ранее повышением концентрации бензола. Об этом сообщили во вторник на сайте NASA.

Речь идет о приборе под названием Air Quality Monitor (AQM), который ранее применяли американские астронавты. "AQM был перемещен сегодня (во вторник - прим. ТАСС) в служебный модуль, чтобы специалисты на Земле могли отследить уровень концентрации бензола", - говорится в сообщении NASA.

В космическом ведомстве отметили, что продолжаются попытки установить причины повышения концентрации бензола в атмосфере станции. С этой целью в течение недели проведут дополнительные операции.

В NASA пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой уточнить, по каким причинам прибор был перемещен в указанный модуль.

Представитель ведомства Гэри Джордан в конце мая сообщил ТАСС, что "в течение последних нескольких недель аппаратура на борту фиксировала повышенную концентрацию бензола в атмосфере [станции]". Джордан тогда констатировал, что предельно допустимая норма не превышена, никакой угрозы для экипажа или оборудования орбитального комплекса нет. Он отмечал, что на борту МКС активировали системы очистки воздуха в связи с повышением концентрации бензола.

Непродолжительное вдыхание паров бензола не вызывает немедленного отравления. Если речь идет о большой концентрации, это может вызвать у человек тошноту, головокружение. В некоторых случаях возможно отравление.

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