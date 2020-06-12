В небе над ливийским городом Сирт в среду замечен истребитель МиГ-29

Источник изображения: Фото: twitter.com/LNA2019M

В последние дни было много сообщений, что в срыве наступления поддерживаемых Турцией сил "Правительства национального согласия" были задействованы самолеты МиГ-29.

В то же время не было никаких доказательств, что данные истребители реально участвуют в боевых действиях на стороне войск фельдмаршала Хафтара. И вот, в среду в социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлена, якобы, находящаяся в небе над городом Сирт крылатая машина данной модели.

Источник изображения: Фото: twitter.com/LNA2019M

Качество снимков такое, что разглядеть какие-то детали практически не представляется возможным. Однако, известно, что ранние модификации "двадцать девятых" оптимизированы для борьбы с воздушными целями, например с их помощью можно легко сбивать турецкие беспилотники, которые развернули настоящий воздушный террор, в том числе против гражданских объектов и транспорта, доставляющего мирные грузы.

Конечно, и эти варианты советского истребителя могут наносить удары по наземным целям, но применяемое оружие будет неуправляемым и, следовательно, недостаточно эффективным.

Источник изображения: Фото: twitter.com/LNA2019M

Много писали о том, откуда эти МиГ-29 могли попасть в Ливию. Вспомним недавнее прошлое, когда Объединенные Арабские Эмираты закупали для хафтаровцев вертолеты Ми-24 в странах бывшего СССР, Восточной Европы, в том числе входящих в блок НАТО. С "двадцать девятыми" возможен аналогичный вариант. Недавно стало известно о крупной краже запасных частей для таких мигов на Украине. Возможно, эти "запчасти" сейчас и летают в Ливии.

Дмитрий Лемешко