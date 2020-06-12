В дело вступают флоты: ливийский конфликт поднялся на новый уровень

Источник изображения: ruchron.com ; vk.com/armies_of_the_world

Ливийская война постепенно перерастает уровень локальной вооруженной борьбы, трансформируясь в масштабное военное противостояние развитых армий. Причем в дело начали вступать уже не только сухопутные силы и авиация, но и флоты соперничающих стран.

Как сообщает арабоязычное издание Defense Arabic, у побережья Египта, в районе города Мерса-Матрух вблизи ливийской границы, был замечен универсальный десантный корабль типа «Мистраль». Напомним, два вертолетоносца данного проекта были выкуплены Египтом у Франции после отказа последней передать их России в связи с поддержкой Парижем американских санкций против Москвы.

Со слов Defense Arabic, УДК оснащен винтокрылыми машинами Ми-24 и «Апач». Со своей стороны отметим, что можно ожидать на борту корабля и размещения палубных ударных вертолетов Ка-52К, сравнительно недавно приобретенных в России.

Параллельно к ливийскому побережью устремились корабли ВМС Турции. В их числе отмечается фрегат, вооруженный управляемыми ракетами средней дальности RIM-66E-5, которые специализируются на борьбе с воздушными целями.

Одновременно с этим начинает проявлять активность греческий флот. Как отмечает ресурс Greek Military Portal, ВМС страны приступили к блокаде поставок оружия в Ливию, в рамках которой фрегатом «Спеце» уже было обнаружено «подозрительное торговое судно под танзанийским флагом». При его облете на связь вышли турецкие фрегаты, заявив, что корабль находится под защитой Анкары.

Источник изображения: ruchron.com ; vk.com/armies_of_the_world

На фоне неуклонного роста военной эскалации постепенно изменяется геополитический расклад сил вокруг ливийского конфликта. 9 июня было достигнуто принципиальное соглашение между Римом и Афинами о разделе морского шельфа, которое не удавалось заключить на протяжении последних 40 лет.

Следует учесть, что практически одновременно с этими договоренностями Египет принял решение о приобретении в Италии 6 фрегатов, по две эскадрильи учебно-боевых самолетов М-346 и истребителей Eurofighter, 20 патрульных катеров Falaj II OPV и одного спутника военного назначения.

Две указанные сделки могут свидетельствовать о вхождении Италии в антитурецкий лагерь, о своем присутствии в котором уже фактически открыто заявили Египет, Греция и ОАЭ.

Резкое возобновление антитурецкой повестки в Средиземноморье произошло в начале июня после поражения войск Халифы Хафтара под ливийским Триполи и решения Анкары начать разработку газовых месторождений на шельфовых участках 15 и 20. Греция считает, что эта территория находится в пределах исключительной экономической зоне страны. При этом Анкара и противостоящие Хафтару силы, засевшие в Триполи, считают, что Афины выдвигают неоправданные притязания.