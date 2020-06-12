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Известия.ru

Белый дом отверг намерение наказать Меркель выводом военных из ФРГ

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Источник изображения: Фото: John Macdougall/Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп не собирается наказывать канцлера Германии Ангелу Меркель за отказ от очного участия на саммите G7 выводом американских военных из ФРГ. Об этом 10 июня заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Он никогда не принимает решения о наказании тех или иных мировых лидеров, он действует из соображений интересов Соединенных Штатов», — отметила она во время брифинга.

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что не может подтвердить информацию о выводе войск США с территории Германии.

5 июня СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс.

Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.


На фоне этой ситуации министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал сложными отношения Берлина и Вашингтона. Он подчеркнул, что Берлин «принял к сведению» возможный вывод войск.

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Страны
Германия
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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