Белый дом отверг намерение наказать Меркель выводом военных из ФРГ

Президент США Дональд Трамп не собирается наказывать канцлера Германии Ангелу Меркель за отказ от очного участия на саммите G7 выводом американских военных из ФРГ. Об этом 10 июня заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Он никогда не принимает решения о наказании тех или иных мировых лидеров, он действует из соображений интересов Соединенных Штатов», — отметила она во время брифинга.

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что не может подтвердить информацию о выводе войск США с территории Германии.

5 июня СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс.

Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.

На фоне этой ситуации министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал сложными отношения Берлина и Вашингтона. Он подчеркнул, что Берлин «принял к сведению» возможный вывод войск.