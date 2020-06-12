Сдача атомного подводного крейсера «Казань», видимо, произойдет только в 2021 году

Газета "Известия" в материале Алексея Рамма и Богдана Степового "Сдать "Казань": новейшую подводную лодку готовят к госиспытаниям. Субмарина проекта "Ясень-М" станет носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" , сообщает, что Государственные испытания головного атомного подводного крейсера К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (885М, шифр "Ясень-М") будут начаты только осенью 2020 года, что фактически означает перенос срока сдачи корабля на 2021 год (что, впрочем, предсказывалось еще больше года назад).

Атомный подводный крейсер К-561 "Казань" проекта 08851 (885М, шифр "Ясень-М") (с) АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"

Многоцелевую атомную подводную лодку "Казань" готовят к государственным испытаниям. Ожидается, что они пройдут осенью. Это первая серийная субмарина четвертого поколения улучшенного проекта 885М "Ясень-М". В арсенале "Ясеней" будут новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон" - военные моряки сейчас их активно тестируют. Эксперты отмечают, что госиспытания - самый важный этап проверки всего оборудования, механизмов и систем вооружения корабля. После их завершения АПЛ считается готовой к несению боевой службы.

Готовность "Ясеня"

Военно-морской флот уже согласовал план государственных испытаний, которые предшествуют сдаче корабля, рассказали источники "Известий". Ожидается, что они пройдут осенью и продлятся не менее двух месяцев. Если всё будет удачно, субмарина войдет в состав Северного флота в конце года.

В то же время собеседники "Известий" не исключили, что сроки могут быть сдвинуты на 2021 год. Проверку "Казани" будут проводить с особой тщательностью, ведь фактически в строй вводится корабль нового проекта.

Задержки при работе над этой АПЛ уже случались. Первоначально передача флоту субмарины планировалась на 2019 год, но по итогам швартовых испытаний было установлено, что ряд вспомогательных узлов и агрегатов не отвечают требованиям тактико-технического задания Минобороны. В итоге их решили отправить на доработку.

Предсказать сроки сдачи корабля, где есть новейшие системы вооружения, а также самое современное оборудование, механизмы и устройства, крайне сложно, подчеркнул контр-адмирал, экс-командир АПЛ, Герой России Всеволод Хмыров.

- Бывает, что сроки затягиваются, - отметил эксперт. - Во время госиспытаний проходит проверка всех механизмов, оборудования и систем вооружения на соответствие спецификационным качествам, которые предъявляет Минобороны. При необходимости составляют графики работ, которым следуют экипаж и сдаточная команда при исправлении недочетов.

Ранее "Известия" писали, что субмарина "Казань" проекта 885М "Ясень-М" по сравнению с предшественницей - "Северодвинском" проекта 885 "Ясень" - стала короче на 10 м, а жилой отсек был урезан на 4 м. Такие изменения в конструкцию удалось внести за счет использования более совершенного и компактного радиоэлектронного вооружения и средств автоматизации. Первая обновленная подлодка получила более заостренный нос, что, скорее всего, говорит о том, что в оконечности разместили антенну гидроакустического комплекса. А ближе к отсеку центрального поста появились пусковые установки для противоторпед. Также у АПЛ заметно увеличились габариты кормового оперения.

Кроме того, на "Казани" уменьшилось количество торпедных аппаратов: с десяти до восьми. Примечательно, что на проектах 885 и 885М впервые в истории российского кораблестроения они расположены не в носу корабля, а рядом с отсеком центрального поста. В то же время на субмарине увеличилось количество вертикальных ракетных шахт: с восьми до десяти.

Госипытания - это заключительный и самый важный этап проверки подлодки перед передачей ее флоту. К этому моменту уже завершены швартовые и ходовые испытания, пояснил председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, капитан первого ранга запаса Игорь Курдин.

- Во время госиспытаний проверяют работу всех систем корабля во всех мыслимых и немыслимых режимах, - рассказал "Известиям" эксперт. - Их проводят по заранее утвержденному плану, а приемку АПЛ осуществляет государственная комиссия. Один из важных этапов - практические стрельбы ракетами и торпедами, которые будут стоять на вооружении корабля. Также проводится погружение подлодки на максимальную глубину. Причем оно проходит долго и постепенно - субмарина в определенных точках задерживается, чтобы провести проверку работы оборудования на конкретной глубине.

В обязательном порядке осуществляется аварийное всплытие, во время которого продуваются все цистерны главного балласта. При таком маневре лодка взлетает к поверхности моря носом вверх - его еще называют "прыжок кита". Зрелище красивое, но, чтобы прыжок состоялся, лодка должна работать как часы. Наконец, по ходу всех этих этапов проверяют систему управления кораблем, сообщил эксперт.

В ходе испытаний, отметил Игорь Курдин, на борту лодки присутствуют не только члены экипажа, но и представители завода-изготовителя АПЛ и его контрагентов, отвечающих за разработку того или иного оборудования. Они следят за тем, чтобы не пропустить даже самых, на первый взгляд, незначительных сбоев.

На борту - "Цирконы"

Многоцелевые "Ясени" обоих проектов будут иметь мощнейшее вооружение. Субмарины оснастят крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными "Ониксами" и, по планам, новейшими гиперзвуковыми "Цирконами". Последний боеприпас развивает скорость около 8-9 Махов и сможет поражать на дальности более 500 км как надводные, так и наземные цели. Эти ракеты пробьют любую противовоздушную оборону - скорость в 2,5 Маха считается предельной для перехвата современными комплексами ПВО.

Сейчас ВМФ активно испытывает "Цирконы". Известно, что в январе фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" из Баренцева моря поразил этим боеприпасом наземные цели на одном из военных полигонов Северного Урала. Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что испытания морской гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в этом году будут проводить не только с борта фрегатов проекта 22350, но и с подлодок проекта 885М, в число которых входит и АПЛ "Казань".

Ранее "Известия" писали, что субмарины проекта 885 и 885М "Ясень" смогут наносить удары "Цирконами", находясь подо льдами. На Северном флоте прошли учения, в ходе которых АПЛ "Северодвинск" совершила арктический поход, отработала всплытие и погружение, а также провела учебные пуски крылатых ракет. В Минобороны был утвержден окончательный план развертывания АПЛ проекта 885М "Ясень-М". Из семи подводных лодок, которые поступят в ВМФ, пять отправят на Северный флот.