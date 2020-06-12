И в небе, и в океане: конкуренция между США и Россией в Арктике становится все более ожесточенной (Чжунго цзюньван, Китай)

Арктика представляет особый интерес и для России, и для США, пишет «Чжунго цзюньван», уступать друг другу они вовсе не собираются. Борьба развернулась как на небе, так и в океане. А последние действия стран еще больше привлекли внимание всего мира.

1 июня командующий Северным флотом России объявил, что в ближайшее время флот направит более 30 кораблей и 20 истребителей для проведения масштабных учений в Баренцевом и Норвежском морях. Ранее Военно-морские силы США и других стран НАТО вошли в Баренцево море под предлогом "свободного судоходства".

На самом деле последние действия Соединенных Штатов и России в арктическом регионе привлекают большое внимание общественности.

В конце апреля США перебросили на авиабазу "Эйльсон" на Аляске два истребителя пятого поколения F-35А. Согласно плану, к концу 2021 года американские военные развернут здесь 54 боевых самолета F-35A. Ранее на базу военно-воздушных сил США "Эльмендорф", расположенную на Аляске, прибыли две эскадрильи истребителей F-22. В ближайшем будущем Аляска, которая граничит с Россией по морю, станет местом наибольшего сосредоточения новых истребителей-невидимок американских ВВС.

Аналогичным образом в конце апреля российские Воздушно-десантные войска совершили десантирование с высоты 10 тысяч метров в районе архипелага Франца-Иосифа. В связи с этим Минобороны РФ заявило, что "впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 тысяч метров". Сообщается, что подобные учения в дальнейшем будут проводиться ежегодно в разных районах Арктики.

Вышеизложенные действия демонстрируют, что конкуренция между Соединенными Штатами и Россией в арктическом регионе становится все более ожесточенной. Очевидно, что нарастает соперничество между вооруженными силами двух стран.

В настоящее время у России за Полярным кругом дислоцировано множество боевых самолетов различных типов, лучшим из которых является истребитель-перехватчик МиГ-31, который называют "лисьей гончей". Данный самолет может переносить ракеты и выполнять ряд задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны, а также поражать низкоорбитальные спутники и авианосцы противника. Это мощная сила для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков в арктическом регионе. МиГ-31 неоднократно испытывался в совместных боевых операциях с различными типами летательных аппаратов, а также совершил успешный выстрел гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в арктических условиях.

Кроме того, с августа 2019 года по апрель 2020 года Зенитный ракетный полк Воздушно-космических сил РФ, дислоцированный в Арктике, принял на вооружение крупную партию модифицированных зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, а также активно провел совместные учения с истребителями. По мнению американских военных, наращивание военного потенциала российскими Воздушно-космическими силами в арктическом регионе бросает серьезный вызов их военно-воздушным силам. Таким образом, размещение здесь передовых истребителей является контрмерой Соединенных Штатов в ответ на действия России по укреплению системы ПВО.

Противостояние между США и Россией в Арктике ограничивается не только просторами бескрайнего неба.

В марте 2020 года Соединенные Штаты начали проводить двухгодичные совместные учения "ICEX-2020" ("Ледовые учения") в арктической зоне, в которых также приняли участие Великобритания, Канада, Норвегия и Япония. К несчастью для американских военных, атомная подводная лодка типа "Сивулф" ("Морской волк") под названием "Коннектикут" застряла во льдах во время отработки сценария нанесения ракетных ударов. Это уже не первый такой инцидент у американцев в Арктике. Во время учений ICEX-2018 атомную подводную лодку "Хартфорд" также пришлось вызволять из ледяного плена с помощью электропилы.

В отношении этого главнокомандующий ВМФ России заявил, что все атомные подводные лодки Северного и Тихоокеанского флота могут пробить лед и всплыть на поверхность в Арктике, в то время как у Соединенных Штатов это могут сделать лишь ограниченное число подлодок. В последние годы Россия постоянно укрепляет свой военный потенциал в арктическом регионе, чтобы как можно лучше защитить свои интересы. Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, "одним из приоритетных направлений деятельности министерства обороны является развитие в этой зоне военной инфраструктуры". По имеющимся данным, к концу текущего года Северный флот получит на вооружение четыре новых корабля, а также более 180 единиц вооружения и военной техники, которые адаптированы к применению в суровых условиях Арктики.

Появившийся доступ к Северному морскому пути раскрыл стратегическое значение этого региона. Несмотря на стратегическое давление США и их союзников, Россия не собирается сдаваться и посредством своих географических преимуществ пытается бороться за лидирующие позиции в арктическом регионе. В то же время среди других стран, находящихся вокруг Арктики, также нарастает конкуренция за сотрудничество с Соединенными Штатами и Россией. Таким образом, на шахматной доске в Арктике могут появиться новые фигуры. Очевидно, что в будущем данный регион станет центром внимания всех сторон.

Хай Цзин (海鏡)