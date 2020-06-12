Телескоп ART-XC обсерватории "Спектр-РГ" завершил свой первый обзор неба

Теперь ученые будут исследовать полученную карту

МОСКВА, 10 июнь. /ТАСС/. Космическая обсерватория "Спектр-РГ" завершила первый обзор неба. Об этом говорится в сообщении Института космических исследований (ИКИ) РАН, распространенном в среду.

"Свершилось - телескоп ART-XC обсерватории "Спектр-РГ" завершил свой первый обзор всего неба! Как и предполагалось, это заняло почти ровно полгода (с 8 декабря 2019 года по 10 июня 2020 года), в течение которых телескоп непрерывно сканировал небесную сферу в жестких рентгеновских лучах", - говорится в сообщении.

Теперь ученые будут исследовать полученную карту, выделять отдельные источники рентгеновского излучения и изучать их природу. "В следующие 3,5 года обзор всего неба будет повторен еще семь раз. Это позволит добавить "глубины" к уже достигнутой четкости рентгеновской карты", - отметили в ИКИ.

В институте напомнили, что ранее карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в мягком рентгеновском диапазоне, она была получена 30 лет назад германской обсерваторией ROSAT. "Можно сказать, что на смену крупномасштабной карте, на которой отмечены только главные особенности рельефа, к нам пришла мелкомасштабная топографическая карта Вселенной в жестких рентгеновских лучах", - подчеркнули в ИКИ.

По словам заместителя директора ИКИ РАН по проекту "Спектр-РГ" Михаила Павлинского, это стало возможным благодаря стратегии сканирующих наблюдений и тому, что "прибор ART-XC - первый широкоугольный (поле его зрения составляет 36 угловых минут) зеркальный телескоп, работающий в жестком рентгеновском диапазоне".

"Спектр-РГ"

Космический аппарат "Спектр-РГ" был разработан в АО "НПО Лавочкина" (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Она была выведена в космос в июле 2019 года, а в конце октября прошлого года успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Это второй аппарат из линейки "Спектров", который должен занять место "Спектра-Р" (его миссия завершена) в статусе единственного российского научно-космического проекта. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA. Обсерватория "Спектр-РГ" должна проработать в космосе не менее 6,5 лет.