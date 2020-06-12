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Илон Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon

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Источник изображения: Фото: Brendan McDermid / Reuters

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал статью генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о запуске Crew Dragon в Twitter.

В комментариях под твитом журналиста Эрика Бергера, который привел английский перевод материала Рогозина, предприниматель написал: «Это нечто!».

По словам Маска, успешные советские разработки 80-х годов по кислородно-водородным двигателям подтолкнули его на создание кислородно-метанового двигателя Raptor. Бизнесмен отметил, что этот двигатель имеет больший импульс, чем кислородно-водородный.

Ранее Рогозин в своей статье в журнале Forbes пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). По его словам, после успешного испытания корабля в Вашингтоне принялись осыпать его шутками и насмешками, хотя «уместно было бы поблагодарить наш "Союз", его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль».

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым проходящим с экипажем на борту. Стыковка Crew Dragon и МКС должна состояться примерно через 19 часов после старта.

С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». Соответствующий контракт НАСА и «Роскосмоса», предполагающий доставку на МКС одного астронавта за 90 миллионов долларов, завершается в октябре 2020 года.

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