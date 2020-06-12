Российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне, сообщается на сайте Института космических исследований РАН в среду, 10 июня.

«Свершилось: телескоп ART-XC обсерватории «Спектр-РГ» завершил свой первый обзор всего неба! Как и предполагалось, это заняло почти ровно полгода, в течение которых телескоп непрерывно сканировал небесную сферу в жестких рентгеновских лучах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в мягком рентгеновском диапазоне, которую 30 лет назад получила немецкая обсерватория ROSAT. При этом существующие карты в жестком рентгене имели гораздо худший угловой обзор.

Космический аппарат «Спектр-РГ» был запущен в июле 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук.

Цель «Спектра-РГ» — построить карту всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью. Обсерватория должна проработать в космосе не менее 6,5 лет.

31 июля 2019 года российская госкорпорация «Роскосмос» опубликовала первое изображение, сделанное обсерваторией «Спектр-РГ». На снимке изображен рентгеновский пульсар Центавр Х-3 (Cen X-3), расположенный в 18,6 тыс. световых лет от Земли. Расстояние от обсерватории до нашей планеты на время получения первого сигнала от космического источника составило 1,143 млн км.