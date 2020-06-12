9 июня 2020 года в Рузском районе Московской области прошел первый закрытый показ модернизированного варианта бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2, обозначенного БРДМ-2МБ "Бекас", организованный Межрегиональной общественной организацией содействия изучения и эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество" совместно с предприятием ООО "Б-АРМС".

Модернизированная бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2МБ "Бекас" разработки ООО "Б-АРМС"во время демонстрации в Рузском районе Московской области, 09.06.2020 (с) Сергей Булкин / news.ru

На данном мероприятии предприятие ООО "Б-АРМС" представило глубоко модернизированную версию бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2МБ "Бекас", работа над которой началась в 2016 году, сообщил главный конструктор проекта Алексей Бутримов.

"Сегодня мы представляем модернизацию БРДМ-2МБ "Бекас", которую мы начали еще в 2016 году. Была сделана первая машина БРДМ-2МС "Стриж", которую вы могли видеть на параде в Лаосе, в Киргизии и в других странах при передаче машин. В процессе производства первых машинокомплектов мы сделали вторую модернизацию", - передает его слова агентство ТАСС.

Он отметил, что эта версия машины отличается улучшенными характеристиками, дополнительным бронированием, противоминным комплексом, а также оснащено новой системой кондицирования. Улучшены характеристики тормозной и топливной системы. Установлен дизельный двигатель мощностью 136 л.с.

Модернизированная бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2МБ "Бекас" разработки ООО "Б-АРМС"во время демонстрации в Рузском районе Московской области, 09.06.2020 (с) Сергей Булкин / news.ru

Модернизированная бронированная разведывательно-дозорная машина разработки ООО "Б-АРМС"во время демонстрации в Рузском районе Московской области, 09.06.2020 (с) Андрей Зинчук / "Техника и вооружение"

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