В России создаются тяжелые глубоководные беспилотники

Идут работы над созданием тяжелых и сверхтяжелых глубоководных беспилотников. Они будут решать сложные и комплексные задачи как в интересах военных, так и гражданских исследователей.

Их значение трудно переоценить. Такие автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) уже в ближайшее время будут играть ведущую роль в изучении Мирового океана. А в военной сфере они становятся просто незаменимы.

Гендиректор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит в своем интервью ТАСС рассказал, над какими аппаратами сейчас работает его предприятие. В частности, идет создание легких АНПА "Юнона" и "Амулет". Продолжается совершенствование одного из лучших в мире глубоководных беспилотников "Клавесин-2Р-ПМ". Новое направление - тяжелые и сверхтяжелые аппараты.

Вне сомнения, стимулом для активизации таких работ стал спуск в Марианскую впадину необитаемого аппарата "Витязь-Д", также созданном специалистами "Рубина". Стоит рассказать о том, как устроен аппарат, способный погружаться на глубину 10 км и больше. "Витязь-Д" представляет собой проницаемую конструкцию нулевой плавучести, изготовленную в основном из титановых сплавов. Внешние обводы выполнены из сферопластика. Он компенсирует избыточный вес металлических конструкций аппарата и придает ему обтекаемую форму. В движение аппарат приводится четырьмя маршевыми и десятью подруливающими электродвигателями.

В состав полезной нагрузки "Витязя" входят: гидролокаторы бокового обзора, видеокамеры, измерители параметров среды. Отличительная особенность аппарата - способность самостоятельного обхода препятствий по ходу следования, включая выход из ограниченного пространства. Справедливости ради стоит напомнить, что настоящими пионерами и долгое время мировыми лидерами в создании глубоководных беспилотников были специалисты Института проблем морских технологий во Владивостоке.

Идет создание легких автономных необитаемых подводных аппаратов "Юнона" и "Амулет", продолжается совершенствование одного из лучших в мире глубоководных беспилотников "Клавесин-2Р-ПМ"

Именно они еще в конце 1960-х годов спроектировали и построили аппарат под скромным названием Л-2. Равных ему в течение тридцати лет не было ни в США, ни в других развитых странах, занимавшихся океанологическими исследованиями. Л-2 мог часами работать на глубинах до шести километров, поддерживая связь с кораблем-носителем. Впервые в мире при создании этого аппарата применили модульность конструкции, что очень модно сегодня. Такой подход позволял быстро перенастраивать аппарат под выполнение конкретных задач. На международном уровне Л-2 был признан самым лучшим глубоководным роботизированным комплексом конца ХХ века.

Сергей Птичкин