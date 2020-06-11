Постучат по «Деривации»: новую зенитную систему готовят к госиспытаниям

Армейский комплекс 2С38 отправят на финальную доработку сразу после парада на Красной площади

Зенитный комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» готовят к государственным испытаниям. По согласованному военным ведомством плану они стартуют в начале следующего года и от итогов этих тестов зависит решение о принятии 2С38 на вооружение. Колонна зенитных комплексов (ЗК) 24 июня впервые появится на параде по Красной площади. Затем их отправят на финальную доработку. «Деривация» — уникальная боевая машина, которая способна преодолевать бездорожье и водные препятствия, а также действовать в горах. «Главный калибр» 2С38 — 57-мм дальнобойная пушка. Особенно эффективно она может быть использована против беспилотников и «умного» оружия противника, считают эксперты.

С парада на испытания

Минобороны подготовило планы испытаний уникального зенитного комплекса 2С38, известного также под обозначением «Деривация-ПВО», рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе и Минобороны. На параде 24 июня несколько таких гусеничных машин впервые пройдут по Красной площади. Затем их отправят на финальную доработку. Военные специалисты проверят функционирование всех узлов и агрегатов, а также вооружение.

В соответствии с графиком работ (есть в распоряжении «Известий»), подготовка и приёмосдаточные тесты двух опытных образцов завершатся в декабре этого года. В начале следующего машины отправят на Государственные испытания. Это финальный этап перед принятием комплекса на вооружение.

ЗК полезен не только для борьбы с воздушными целями. Характеристики позволяют эффективно использовать его также в качестве наземного оружия поддержки пехоты. Разрабатывается и версия для оснащения боевых катеров и кораблей.

«Деривация» нужна в полках и бригадах Сухопутных войск, то есть будет непосредственно прикрывать их от ударов с воздуха, — это звено ПВО называют первичным. Сейчас в нем используют зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска». Несмотря на модернизацию, они не отвечает всем необходимым современным требованиям по досягаемости и эффективности поражения целей, особенно малоразмерных, сообщил «Известиям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ

— Для прикрытия войск сейчас разрабатывают новые пушечный и ракетный комплексы, — рассказал эксперт. — Пушечная зенитная самоходная установка — это и есть «Деривация-ПВО». Специальный боевой модуль с 57-мм автоматической пушкой позволяет значительно повысить дальность и эффективность стрельбы по воздушным целям. 2С38 более универсальна и совершенна, чем «Тунгуска». За счет своих мощных боеприпасов она сможет работать по бронетехнике и укрытым, например, за стенами строений, целям. 57-мм бронебойные снаряды даже при попадании в лобовую броню мало какая техника способна выдержать.

Военные конфликты последних лет показали, что лёгкие ударные беспилотники могут наносить серьезный урон. Новый ЗК, имеющий современную систему управления огнем, сможет эффективно с ними бороться. Зенитные ракеты, как показал опыт Сирии, тоже уверенно поражают БПЛА, но они в разы дороже дронов — по этой причине их использовать накладно. «Деривация» поможет решить данную проблему. Стоимость снарядов не так велика.

Наконец, калибр позволяет делать для ЗК снаряды с подрывом на траектории или корректируемые. Габариты 57-мм боеприпаса дают возможность устанавливать в них электронные устройства и элементы управления, пояснил эксперт.

По воздушным и наземным

Государственный контракт на разработку самоходной зенитной машины с мощной 57-мм пушкой Минобороны подписало с АО «ЦНИИ «Буревестник» в 2013 году. Меньше, чем через четыре года на форуме «Армия-2017» посетителям продемонстрировали макет новинки. Ещё через год она была представлена уже в железе.

Новая зенитка создана на хорошо отработанном шасси БМП-3. Его главной ударной силой стала мощная 57-мм пушка. Состоящие сейчас на вооружении комплексы ПВО «Панцирь» и «Тунгуска» располагают 30-мм стволами.

Снаряды «Деривации» могут поражать цели на высоте до 4,5 км и на дальности 6 км. Это на 50% превышает возможности нынешних малокалиберных зениток. При скорострельности в 120 выстрелов в минуту машина располагает боекомплектом в 148 снарядов.

Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Мощности пушки ЗК достаточно, чтобы поражать не самые современные танки в борт и корму. Бронебойными снарядами она способна пробивать лобовую броню любой лёгкой техники, а также стены зданий.

«Деривация» не будет демаскировать себя для противника — она не оснащена радаром. Но в её распоряжении имеется современная оптико-электронная система наведения и разведки. По данным разработчика, при помощи её телевизионного и тепловизионного каналов боевая машина может эффективно находить цели в любых условиях, оставаясь невидимой для врага.

Возросший по сравнению с предыдущими самоходными зенитками калибр и размер снаряда позволил сделать для «Деривации» новые «умные» боеприпасы. Их можно запрограммировать на подрыв в определённом месте траектории для создания поля осколков. Разрабатывается также и специализированный управляемый снаряд, способный маневрировать и наводиться после выстрела. Такие новинки предназначены для борьбы с БПЛА и управляемым оружием противника.

Помимо основной пушки у зенитки имеется и 7,62-мм пулемет ПКТМ с боезапасом из 500 патронов, который можно использовать против пехоты. Для быстрой перезарядки вооружения прямо на поле боя создана транспортно-заряжающая машина 9Т260, которая может доставить «Деривации» сразу несколько боекомплектов.

Антон Лавров, Богдан Степовой