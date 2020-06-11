США придется создавать ледоколостроение с нуля, считает эксперт

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. США придется создавать отрасль ледоколостроения с нуля, поскольку сейчас в стране нет ни верфей, ни специалистов, которые могут этим заниматься, заявил РИА Новости транспортный эксперт, управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.

Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики, а также изучить возможность аренды ледоколов у партнеров на ближайшие годы, пока в стране не будет построен собственный ледокольный флот.

"Судостроения как такового в США нет. Есть кораблестроение... Все компетенции в судостроении с точки зрения инженерии находятся в Германии, непосредственно судостроение сконцентрировано в Китае, Южной Корее и Японии. С точки зрения ледоколостроения - в России и на 10-15% в Финляндии... Построить могут, дизельный достаточно быстро, за год-полтора... атомный тоже, у них атомные двигатели, вопрос цены (на кораблях - ред.)... Они ещё не стартовали, по сути, это с нуля будет... Это не просто же ледокол начать строить, это построить новые верфи в начале, обучить 2-3 тысячи человек инженерной работе", - сказал Безбородов.

По его мнению, на текущий момент арендовать ледоколы США будет не у кого - тяжёлый ледокольный флот существует лишь в России.

"Такие суда должны работать, пока непонятны цели, в которых их планируется применять на практике", - добавил он.