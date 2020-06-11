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РИА Новости

Раскрыты характеристики камеры, снявшей дно Марианской впадины

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Камера, на которую снимали дно Марианской впадины
Камера, на которую снимали дно Марианской впадины.
Источник изображения: Предоставлено холдингом "Росэлектроника"

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Марианскую впадину сфотографировала уникальная камера, способная работать на глубине до 12 километров, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех").

"Уникальная камера КТ-1200, разработанная заводом "Энергия" холдинга "Росэлектроника", выполнила съемку морского дна Марианской впадины во время погружения беспилотного аппарата "Витязь-Д", — рассказали в холдинге.

Там отметили, что КТ-1200 обеспечивает цветное изображение в формате 2К с углом обзора 65 градусов. "Благодаря рабочему гидростатическому давлению 127,7 мегапаскаля камера может применяться на глубинах до 12 тысяч метров и является единственной российской камерой, способной работать при давлении более 60 мегапаскалей", — добавили в пресс-службе.

Русский "Витязь"

Как сообщили в Фонде перспективных исследований, 8 мая российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" погрузился на дно Марианской впадины и зафиксировал глубину 10 028 метров. Так образом, он стал стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.

Это погружение стало первым этапом из серии экспериментов "Витязя", сообщил РИА Новости генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев. Генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Вильнит, со своей стороны, рассказал, что проект "Витязь" дал возможность проявить все накопленные знания и опыт по созданию роботизированных комплексов и проектированию уникальной техники, не имеющей аналогов в мире, реализовать на практике новые подходы к работе с использованием систем 3D-моделирования и автоматизированного проектирования.

Не достиг дна

По мнению руководителя лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолия Сагалевича, "Витязь", определивший глубину Марианской впадины в десять с небольшим километров, скорее всего, не добрался до самого глубокого места.

Ученый отметил, что глубина Марианской впадины, неоднократно подверженная и доказанная величина, составляет порядка 11 тысяч метров и погрешности в километр быть не может.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
ФПИ
Персоны
Григорьев Андрей
Проекты
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РТК
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