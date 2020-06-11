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РИА Новости

"Калашников": супербренд с реки Иж

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Автомат АК-308
Автомат АК-308.
Источник изображения: Концерн "Калашников"

Чем он только не занимался. Но, прежде всего, прославил Россию как великую оружейную державу. 10 июня 1807 года началось строительство Ижевского оружейного завода. Сегодня во всем мире его знают как концерн "Калашников".

Появление современного и мощного оружейного завода в Ижевске было продиктовано военно-политической необходимостью. И географией. После реформ Петра I в стране развивалась обрабатывающая промышленность. Однако часто работать приходилось на привозном сырье, что не могло устраивать правительство. России то и дело приходилось воевать. Зависимость от иностранных поставщиков могла сыграть дурную шутку. А вдруг сегодняшний партнер завтра окажется военным противником?

Со второй половины XVIII века на Урале и в Поволжье, богатых сырьем, начали возводиться металлургические и горные заводы. К концу столетия стало очевидно: именно здесь и должно появиться мощное оружейное производство. Внешнеполитическую обстановку тогда простой назвать было нельзя. Россия пыталась удержать место среди великих европейских держав. Сделать это без укрепления обороноспособности не представлялось возможным. Летом 1807 года после рассмотрения ряда проектов строительство завода под руководством инженера Андрея Дерябина стартовало с торжественного открытия Ижевской оружейной конторы. Завод должен был выпускать более 50 тысяч единиц огнестрельного и холодного оружия в год. Место на берегах реки Иж выбрали не случайно: изобилие воды, густые леса для построек, руда под ногами и плодородные земли. Одним словом, рациональный выбор.

До середины XIX века предприятие обеспечивало армию самым массовым огнестрельным оружием – ружьями и винтовками. Однако в условиях развивающегося капитализма и конкуренции пришлось перейти и на гражданскую продукцию: чтобы выжить. Ижевский оружейный справился. В том числе и при помощи допущенных к управлению предпринимателей. И даже нарастил объемы военного производства. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, да и впоследствии никаких сомнений в важности этого стратегического объекта ни у кого не было.

После революции завод модернизировался. На рубеже 20-30-х годов его оснастили новейшим европейским оборудованием. Помимо традиционного оружейного производства здесь стали выпускать мотоциклы. Во время Великой Отечественной войны предприятие выдавало одних только "осовремененных" винтовок Мосина по 12 тысяч штук в сутки. Позже освоило изготовление противотанковых ружей Дегтярева и Симонова, авиационных пулеметов Березина, пистолетов ТТ, револьверов системы Эмиля Нагана.

После 1945 года завод тоже неоднократно модернизировался. В 1948 году начался выпуск легендарного автомата Калашникова АК-47. Сам выдающийся конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников более полувека прожил в Ижевске. Затем на предприятии производились домкраты, электропилы и даже часы. Продукция шла на внутренний рынок и на экспорт. В 1973 году с конвейера сошел первый в стране хэтчбэк "Иж-Комби". А предприятие было преобразовано в производственное объединение "Ижмаш".

Перестройка и развал СССР стали для завода большим испытанием. Однако он опять сохранился, а затем стал одним из самых современных предприятий России. Сегодня концерн "Калашников", в который "Ижмаш" был переименован в 2013 году, выпускает артиллерийские снаряды, штурмовые лодки и катера, боевое, охотничье и спортивное оружие. Имеет международно зарегистрированные товарные знаки. Разрабатывает беспилотники, боевые модули и спецодежду. Его продукция поставляется почти в три десятка стран. Как и полагается в современных политических условиях, он входит в западные санкционные списки. Впрочем, это ничуть не мешает концерну сохранять за собой статус лидера военно-промышленного комплекса России.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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Страны
Россия
Турция
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
ИЖМАШ
Концерн Калашников
Персоны
Калашников Михаил
Проекты
БПЛА
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