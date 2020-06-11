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РИА Новости

С пристрастием. Эксперты недооценили Россию в "рейтинге миролюбия"

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Газеты
Газеты.
Источник изображения: © Fotolia / fragolerosse

МОСКВА, 10 июня/ Радио Sputnik. Россия заняла 154 место из 163 в "глобальном рейтинге миролюбия", следует из данных аналитического центра "Институт экономики и мира".

В представленном списке Россия оказалась между Суданом и Центрально-Африканской Республикой, в рейтинге, ниже оказались лишь Афганистан, Ирак, Сирия, Йемен и страны Африки.

При этом составители заметили, что в стране улучшились показатели категорий "Безопасность и защита", "Милитаризация" и "Продолжающийся конфликт", а также снизилось количество убийств – с более чем 20 инцидентов на 100 тысяч человек до менее 10. "Политическая нестабильность" названа одной из проблем России.

Вместе с этим они отметили, что улучшения этих показателей не позволяют им пересмотреть позицию страны в перечне.

Первую строчку рейтинга снова взяла Исландия, второе – Новая Зеландия, третье – Португалия. В первую десятку вошли также Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.

Рассматривая страны постсоветского пространства, самой миролюбивой страной стал Казахстан – он занял 70 место. Белоруссия и Украина оказались на 94 и 148 местах соответственно.

Global Peace Index разрабатывают социологи и экономисты международной группы экспертов Института экономики и мира. Список составляется ежегодно с 2007 года.

Ранее радио Sputnik сообщило, что американский журнал включил российскую морскую пехоту в топ-5 в мире.

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Страны
Австрия
Афганистан
Белоруссия
Дания
Ирак
Йемен
Казахстан
Канада
Новая Зеландия
Португалия
Россия
Сингапуp
Сирия
Судан
США
Украина
Чехия
Швейцария
Япония
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