"Угрозы" остались. Генсек НАТО призвал наращивать оборонные расходы

МОСКВА, 10 июня/ Радио Sputnik. Угрозы и вызовы безопасности стран НАТО только усилились во время пандемии коронавируса, в связи с чем нельзя сокращать расходы на оборонные нужды, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном интервью изданию Welt.

"Я вижу снижение конъюнктуры в странах-участниках, и я знаю, что требуются повышенные расходы во многих сферах, чтобы противостоять этому. Но проблема заключается в том, что угрозы и вызовы в вопросах безопасности, которые были до кризиса, не исчезли во время пандемии, а напротив", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что страны НАТО должны по-прежнему "достаточно инвестировать в безопасность", поскольку Россия продолжает наращивать военную мощь, усиление Китая влечет изменение баланса силы, а террористическая организация "Исламское государство"* вновь усиленно пытается завоевать территории в Сирии и Ираке.

Ранее радио Sputnik сообщило, что польское СМИ выпустило статью, в которой описываются различные сценарии якобы войны Польши с Россией, а также отмечено, что "защита" республики от России невозможна без США.

*Террористическая организация, запрещена в России

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