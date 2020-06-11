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РИА Новости

Глава Минпромторга рассказал о двигателе Aurus

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Ходовая система автомобиля Aurus
Ходовая система автомобиля Aurus на Международном Женевском автосалоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Двигатель автомобиля класса "люкс" Aurus будет использоваться, в том числе, для малой авиации, поскольку оказался компактным, мощным и с максимальным КПД, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

"У нас 100% российская 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая была разработана российской компанией Kate. Полностью российский двигатель, который, кстати, будет, в том числе, использоваться для малой авиации – он оказался компактным, мощным и с максимальным КПД", - отметил Мантуров.

Он добавил, что в общей сложности Aurus состоит из 4,5 тысячи компонентов, при этом то, что поставляется непосредственно для НАМИ – это порядка 74 производителей, российские и иностранные, но интеллектуальные права полностью принадлежат НАМИ, то есть, Российской Федерации.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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