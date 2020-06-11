Войти
РИА Новости

Кожемяко: пандемия не повлияла на выполнение гособоронзаказа в Приморье

337
0
0
Олег Кожемяко в администрации Приморья
Олег Кожемяко в администрации Приморья.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом не повлияла на выполнение гособоронзаказа на предприятиях Приморья, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Олег Кожемяко.

"Для того чтобы избежать срыва исполнения государственного оборонного заказа, правительство Приморского края в кратчайший срок сформировало перечень предприятий края, продолжающих свою деятельность в период режима самоизоляции", - сказал Кожемяко.

По его словам, все предприятия оборонно-промышленного комплекса, предприятия гражданского судостроения и судоремонта входят в этот перечень и продолжают производственную деятельность в штатном режиме в соответствии с рекомендациями Роспотребназора.

"Все работы выполняются в срок согласно утвержденным графикам. Основным проблемным фактором в сложившихся обстоятельствах для предприятий оборонно-промышленного комплекса является дефицит оборотных денежных средств", - добавил собеседник агентства.

Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
09.03.2016
Минобороны РФ в 2016 году планирует подготовить до 3 тыс. специалистов войсковой разведки
02.03.2016
Пора защищаться
25.02.2016
Робот стреляет первым
30.07.2012
Противодесантная операция
23.07.2012
Юбилейный полет фантазии
13.07.2012
Дроны со Святой земли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 08:11
  • 1
«Ратник» бегать не обучен
  • 11.06 08:01
  • 18
Рогозин заявил о создании в «Роскосмосе» профильных холдингов
  • 11.06 07:35
  • 24
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 11.06 07:31
  • 5
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 11.06 06:46
  • 3
Дорогое «удовольствие»: С-350 способен сбивать турецкие БПЛА Bayraktar
  • 11.06 03:38
  • 8
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 11.06 02:41
  • 56
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 11.06 00:36
  • 2
Патрушев указал на дефицит компетентных маркетологов и зависимость от импорта в ОПК
  • 11.06 00:12
  • 1
США испытали барражирующий гиперзвуковой боеприпас
  • 10.06 23:43
  • 2
На пути спутникового интернета Илона Маска встало неожиданное препятствие
  • 10.06 22:51
  • 1
Рогозин рассказал о насмешках США над Роскосмосом после успешного пуска Crew Dragon к МКС
  • 10.06 22:02
  • 8
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 10.06 21:03
  • 10
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 10.06 21:00
  • 2
В Астрахани спустили на воду уникальный кран-гигант для ВМФ
  • 10.06 20:27
  • 17
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года