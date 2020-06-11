Кожемяко: пандемия не повлияла на выполнение гособоронзаказа в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом не повлияла на выполнение гособоронзаказа на предприятиях Приморья, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Олег Кожемяко.

"Для того чтобы избежать срыва исполнения государственного оборонного заказа, правительство Приморского края в кратчайший срок сформировало перечень предприятий края, продолжающих свою деятельность в период режима самоизоляции", - сказал Кожемяко.

По его словам, все предприятия оборонно-промышленного комплекса, предприятия гражданского судостроения и судоремонта входят в этот перечень и продолжают производственную деятельность в штатном режиме в соответствии с рекомендациями Роспотребназора.

"Все работы выполняются в срок согласно утвержденным графикам. Основным проблемным фактором в сложившихся обстоятельствах для предприятий оборонно-промышленного комплекса является дефицит оборотных денежных средств", - добавил собеседник агентства.

Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.