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РИА Новости

США проинформировали Германию о намерении сократить военный контингент

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Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен.
Источник изображения: © AP Photo / Ingo Wagner

БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Берлин проинформирован о намерении Вашингтона сократить воинский контингент в Германии, окончательного решения нет, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Правительство ФРГ было проинформировано о том, что в американской администрации есть размышления о том, чтобы сократить воинский контингент США в Германии. Однако окончательного решения, по нашей информации, нет", - заявила Деммер.

Ранее еженедельник Spiegel заявил о том, что США намерены сократить почти на треть воинский контингент в ФРГ - на более чем 9 тысяч военнослужащих. В настоящее время в Германии размещены почти 35 тысяч американских солдат. Spiegel писал, что Вашингтон не проинформировал правительство в Берлине о данном шаге.

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Страны
Германия
США
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