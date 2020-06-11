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РИА Новости

Дорогой и неэффективный Ford: американский авианосец дал сбой

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Авианосец USS Gerald R. Ford
Авианосец USS Gerald R. Ford.
Источник изображения: © AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy

Огромные инвестиции в "оборонку" не всегда приносят ожидаемого результата. Это доказали испытания новейшего авианосца Gerald R. Ford.

Военный бюджет США превышает суммарные траты на оборону остальных девяти стран, входящих в десятку лидеров. Однако проблемы с техникой возникают то тут, то там.

На этот раз у корабля, который обошелся в баснословные 13 миллиардов долларов, в очередной раз отказала электромагнитная катапульта. Он вернулся на базу, так и не завершив испытаний. Более того, устройство, отвечающее за запуск самолетов, не работало неделю. Соответственно, на своих местах оставались и боевые машины.

Всему виной неполадки в электронике, которой напичкана катапульта. Сбой произошел прямо перед взлетом самолетов, что увеличивало риск для пилотов и техники.

В результате на борт корабля пришлось приглашать специалистов компании-поставщика оборудования, которые решили вопрос в "ручном режиме". Теперь военные благодарят Бога и судьбу, что ЧП произошло во время тестирования, а не реального военного столкновения.

Стоит отметить, что американские и британские военные периодически сталкиваются с проблемами с оружием и военной техникой, а также заявляют о недостаточном потенциале своих стран для противостояния условному противнику. Отчасти это так и есть, но нередко подобные заявления рассчитаны на увеличение государственных расходов на оборону. Бизнес и ничего личного.

Что же касается сложной электроники, которой оснащают все современные системы, то она – кот в мешке. Никто не может просчитать, когда именно и к какому сбою она приведет, и каковы будут последствия.

Весьма радикальную точку зрения не так давно высказал Илон Маск. Он заявил, что искусственный интеллект может стать причиной начала Третьей мировой войны.

С похожими прогнозами выступали и американские высокопоставленные военные чиновники. Правда, уже вышедшие в отставку. Когда они находились при должности, им таких слов могли и не простить.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Персоны
Илон Маск
Проекты
AI
Gerald R. Ford
Авианосец
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