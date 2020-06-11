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РИА Новости

В Минкомсвязи рассказали о планах госкомпаний по импортозамещению ПО

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Программное обеспечение
Программное обеспечение.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба МГУ

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Госкомпании сверстали планы по импортозамещению программного обеспечения (ПО), которые предусматривают затраты на закупку отечественного софта на 80 миллиардов рублей до 2021 года, заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по связи и IT-индустрии.

Министр напомнил, что в 2015 году было принято решение о запрете закупки иностранного софта для госорганов, однако для госкомпаний пока таких решений нет.

"В 2018 году вы дали необходимые поручения, была директива госкомпаниям, весь 2019 год они готовили планы импортозамещения, перехода на отечественный софт. В настоящий момент эти планы сверстаны у нас практически по всем госкомпаниям, и совокупный объем расходов до 2021 года составляет порядка 80 миллиардов рублей. Это как раз та цифра, которая жизненно необходима нашей индустрии для того, чтобы компенсировать потерянные доходы в других сегментах", - сказал Шадаев.

При этом он подчеркнул, что важно, чтобы эти деньги остались "не на бумаге".

"Важно, чтобы у правительства возникли реальные рычаги контроля, как они (средства госкомпаний, заложенные в планах импортозамещения ПО – ред.) будут расходоваться. В связи с этим мы предлагаем установить определенный порядок отчетности и наделить правительственную комиссию по цифровому развитию полномочиями контролировать исполнение этих планов и вмешиваться, если мы будем понимать, что у нас, к сожалению, этот процесс тормозится", - сказал глава Минкомсвязи.

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Россия
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Минкомсвязь России
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