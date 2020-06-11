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РИА Новости

В Карелии экипажи истребителей Су-35С проводят учения с пусками ракет

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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С пилотажной группы "Соколы России".
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Балашов

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Летно-тактические учения экипажей многоцелевых истребителей Су-35С с пусками ракет проводятся в Карелии, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

"Сегодня в Республике Карелия на аэродроме "Петрозаводск" стартовало лётно-тактическое учение с экипажами многоцелевых истребителей Су-35С Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны", - говорится в сообщении округа.

Отмечается, что на авиационном полигоне "Ладога" пилоты произведут пуск ракет класса "воздух-воздух" по воздушным целям, имитирующим самолёты и ракеты. При этом полеты Су-35С отслеживаются боевыми расчетами зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", имитирующими противника.

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Россия
Продукция
С-400 Триумф
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Проекты
Военные учения
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